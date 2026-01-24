Zecorner Kayserispor-İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Zecorner Kayserispor-İstanbul Başakşehir maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattını ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren Zecorner Kayserispor-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerin gündeminde. Kritik karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri merak edilirken, muhtemel 11'ler ve hakem detayları da araştırılıyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor, Süper Lig'de 18 maç sonunda 15 puanla düşme hattında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada kötü bir performans sergileyerek sadece bir galibiyet alabildi ve savunmada ciddi sorunlar yaşadı. İstanbul Başakşehir ise Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda üst sıralara tutunmak istiyor. Peki, Zecorner Kayserispor Başakşehir maçı saat kaçta? Hakemi kim, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Zecorner Kayserispor ile İstanbul Başakşehir arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 24 Ocak 2026 tarihinde saat 14:30'da başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Zecorner Kayserispor Başakşehir mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de 18 maç sonunda sadece 15 puan toplayan Kayserispor, lig tablosunda 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Özellikle kazanmakta zorlanan Kayserispor, yüksek beraberlik sayısıyla dikkat çekiyor. Savunma hattındaki sorunlar da takımın en büyük handikapı olarak öne çıkıyor; Kayseri temsilcisi şu ana kadar 34 gol yiyerek ligin en kötü savunmalarından biri oldu.

İÇ SAHADA KÖTÜ PERFORMANS

Zecorner Kayserispor, taraftarı önünde de beklentilerin altında kaldı. İç sahada oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte kalesinde 15 gol gören ekip, son iç saha galibiyetini Kasım ayının başlarında elde etti.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Başakşehir ise sezonun ilk bölümünde dalgalı bir performans sergilese de son haftalarda istikrar yakaladı. Sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, şu anda 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi (3 galibiyet, 2 beraberlik) ve deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet elde etti. Bu form grafiği, Başakşehir'i Kayseri deplasmanında favori konumuna getiriyor.

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER

Yiğit Çetlik (diz sakatlığı)

Majid Hosseini ve Gideon Jung (sakatlıktan dönüş sürecinde)

Abdulsamet Burak (bahis ihlali nedeniyle ceza)

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Yusuf Sarı (sakat)

