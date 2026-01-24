Keçiörengücü – Boluspor maçı canlı izlemek için tıklayın!

Keçiörengücü ile Boluspor arasında oynanacak TFF 1. Lig mücadelesi futbolseverlerin radarında. Maçın başlama saati, yayıncı kuruluş bilgisi ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve platform bilgileri araştırılırken, iki takımın muhtemel kadroları da maç öncesi gündemde yer alıyor. Peki, Keçiörengücü-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

KEÇİÖRENGÜCÜ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Keçiörengücü ile Boluspor arasındaki TFF 1. Lig karşılaşması 24 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 13.30'da başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ BOLUSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşma Ankara Aktepe Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

TFF 1. LİG KEÇİÖRENGÜCÜ BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE