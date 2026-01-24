CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak!

Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 10:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

EN-NESYRİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.

GÖZLER TALİSCA'DA

Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın yarınki mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ligde oynanan son üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, yarınki mücadelede de teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.

LİGİN EN GOLCÜSÜ, EN AZ GOL YİYENİNE KARŞI

Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.

Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
DİĞER
Fenerbahçe için flaş manşetler: "Aston Villa'yı o kurtardı"
ABD basını yazdı: Türkiye liderliğinde bölgede yeni bir düzen kuruluyor!
"Trabzonspor'un cesur yüreği"
Cimbom'da Oulai ısrarı! Yapacakları yeni teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 10:19
Süper Lig’de dev randevu: Karagümrük-G. Saray Süper Lig’de dev randevu: Karagümrük-G. Saray 10:08
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt! Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt! 10:05
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... 09:45
TBF'den Ergin Ataman açıklaması TBF'den Ergin Ataman açıklaması 09:14
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 09:12
Daha Eski
"Trabzonspor'un cesur yüreği" "Trabzonspor'un cesur yüreği" 08:54
''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' ''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' 07:42
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:16
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:16
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:15
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:12