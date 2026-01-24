CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları kabul etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları kabul etti. Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah sizlere nasip olur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen kabulde, sporcuların yanı sıra aynı zamanda Kış Olimpiyat Oyunları Kafile Başkanı olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile antrenörler de yer aldı.

Bakan Bak, olimpiyat oyunları için kota alan milli sporcuları tebrik ederek, "Olimpiyatlarda mücadele etmek her sporcuya nasip olmaz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi çok güzel bir şekilde Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Ülke olarak son yıllarda yapılan kayak tesisleriyle önemli bir atılım içerisindeyiz. Yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda kış sporlarında adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah size nasip olur" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULAR BAŞARI SÖZÜ VERDİ

Kabulde, kısa mesafe sürat pateni, kayaklı koşu, kayakla atlama ve alp disiplini branşlarında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular görüşlerini paylaştı.

Kayakla atlama kategorisinde madalya mücadelesi verecek sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kota alma sürecinin mental açıdan çok zorlu geçtiğini belirterek, "Kayakla atlama kategorisinde ülke olarak ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Başarı elde etmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kadınlar alp disiplininde Türkiye'yi temsil edecek olan Ada Hasırcı, "18 yaşındayım. Benim katılacağım ilk olimpiyat. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi başarıyla temsil etmeyi hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler alp disiplininde yarışacak olan Thomas Kaan Önol Lang, "18 yaşındayım. İlk kez olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğim. Benim için kariyer olarak büyük bir tecrübe olacak. Daha önce EYOF'ta ülkemi temsil etmiştim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim" dedi.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşı sporcusu Furkan Akar ise, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade ederek anne babasına teşekkür etti.

Kabulün ardından Bakan Bak, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA 8 SPORCUYLA MÜCADELE EDECEK

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda, buz pateninde 2 ve kayakta 6 olmak üzere 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

25'inci Kış Olimpiyat Oyunları, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde Milano ve Cortina kentlerinde organize edilecek.

G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Başkan Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete alacak
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
İtalyan devinden Emirhan'a kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu 11:31
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı 11:17
G.Saray Arda Okan'ın peşinde! G.Saray Arda Okan'ın peşinde! 11:04
Samsunspor-Kocaelispor maçı detayları! Samsunspor-Kocaelispor maçı detayları! 10:58
Kayserispor-Başakşehir maçı detayları Kayserispor-Başakşehir maçı detayları 10:32
F.Bahçe'nin konuğu Göztepe! F.Bahçe'nin konuğu Göztepe! 10:21
Daha Eski
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 10:19
Süper Lig’de dev randevu: Karagümrük-G. Saray Süper Lig’de dev randevu: Karagümrük-G. Saray 10:08
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt! Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt! 10:05
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... 09:45
TBF'den Ergin Ataman açıklaması TBF'den Ergin Ataman açıklaması 09:14
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 09:12