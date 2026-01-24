CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga’da Rayo Vallecano ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Rayo Vallecano Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 12:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Rayo Vallecano – Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları büyük merak konusu oluyor. Osasuna, Cumartesi günü oynanacak Rayo Vallecano deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Konuk ekip La Liga puan tablosunda 12. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Ev sahibi Rayo Vallecano ise rakibiyle aynı puana sahip olarak 13. sırada yer alıyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de ligde rahat bir konum elde etmek için sahaya çıkacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Osasuna maçı, saat 16:00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rayo Vallecano ve Osasuna'nın, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak.

RAYO VALLECANO-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Suriye'de bir ay ateşkes iddiası! AFP "Uzatıldı" dedi Şam'dan yalanlama geldi
Trabzonspor'dam Musi sürprizi!
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Galatasaray maçı yayın bilgileri Karagümrük Galatasaray maçı yayın bilgileri 13:01
Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle 12:45
Keçiörengücü-Boluspor maçı canlı izle Keçiörengücü-Boluspor maçı canlı izle 12:34
F. Karagümrük-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! F. Karagümrük-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Trabzonspor'dam Musi sürprizi! Trabzonspor'dam Musi sürprizi! 12:10
Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti 11:57
Daha Eski
Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu 11:31
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı 11:17
G.Saray Arda Okan'ın peşinde! G.Saray Arda Okan'ın peşinde! 11:04
Samsunspor-Kocaelispor maçı detayları! Samsunspor-Kocaelispor maçı detayları! 10:58
Kayserispor-Başakşehir maçı detayları Kayserispor-Başakşehir maçı detayları 10:32
F.Bahçe'nin konuğu Göztepe! F.Bahçe'nin konuğu Göztepe! 10:21