Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 19. hafta maçı

Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 19. hafta maçı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 10:58
Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 19. hafta maçı

Samsunspor-Kocaelispor maçı canlı izleme linki

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Düşüşte olan Karadeniz temsilcisi, bu kritik karşılaşmada altı maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Maçın yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sezona umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından altı maçtır galibiyet elde edemedi. Şu anda ilk dört sıranın dokuz puan gerisinde bulunan Samsunspor, Avrupa kupaları potasından uzaklaşarak orta sıralara geriledi. Karadeniz ekibi, sadece üç puanlık farkla orta sıralarda yer alıyor ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Samsunspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig mücadelesi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

