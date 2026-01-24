CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston Detroit deplasmanında galip!

Alperen Şengün'lü Houston Detroit deplasmanında galip!

NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 10:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'lü Houston Detroit deplasmanında galip!

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.

Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.

THUNDER, SAHASINDA KAYBETTİ

Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.

Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
ABD basını yazdı: Türkiye liderliğinde bölgede yeni bir düzen kuruluyor!
"Trabzonspor'un cesur yüreği"
Cimbom'da Oulai ısrarı! Yapacakları yeni teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... 09:45
TBF'den Ergin Ataman açıklaması TBF'den Ergin Ataman açıklaması 09:14
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 09:12
"Trabzonspor'un cesur yüreği" "Trabzonspor'un cesur yüreği" 08:54
''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' ''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' 07:42
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:16
Daha Eski
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:16
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:15
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:12
Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Özbek'ten flaş transfer açıklaması! 01:04
Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! 01:04
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... 01:04