Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. İki takımın lig tablosundaki zıt konumu, karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Sarı-kırmızılılar zirve yarışında hata yapmak istemezken, Karagümrük ise kümede kalma umutlarını sürdürmek için kritik bir mücadele verecek. Peki Karagümrük–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 10:09
Karagümrük–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İki takımın lig tablosundaki zıt konumu, karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Süper Lig'in alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren Karagümrük–Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bir puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Karagümrük ise küme düşme hattının gerisinde bulunuyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve maç öncesi detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Karagümrük–Galatasaray maçıyla ilgili tüm merak edilenler…

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük Galatasaray karşılaşması 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük'ün muhtemel ilk 11'i: Grbic, Esgaio, Kadıoğlu, Balkovec, Kurukalip, Kalaycı, Özcan, Serginho, Çukur, Larsson, Fofana

Galatasaray muhtemel ilk 11'i: Çakır, Elmalı, Sanchez, Bardakçı, Sallai, Gündoğan, Lemina, Sane, Akgün, Yılmaz, Osimhen

Fatih Karagümrük maç günü paylaşımı

Galatasaray maç günü paylaşımı

