Valencia - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

Valencia - Espanyol maçı canlı izleme linki

İspanya La Liga'da Valencia ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Cumartesi öğleden sonra oynanacak mücadelede Valencia, tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Los Che, ligde zor bir sezon geçirirken 20 maç sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Konuk ekip Espanyol ise üst sıralardaki iddiasını sürdürerek beşinci sırada yer alıyor. Peki, Valencia-Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia-Espanyol maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18:15'te başlayacak.

VALENCIA - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Valencia'nın muhtemel ilk 11'i: Dimitrievski, Foulquier, Comert, Copete, Vazquez, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Beltran, Lopez, Duro

Espanyol muhtemel ilk 11'i: Dmitrovic, Sanchez, Calero, Cabrera, Romero, Carreras, Lozano, Zarate, Exposito, Milla, Fernandez