Ziraat Türkiye Kupası
Vanspor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de Vanspor ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Vanspor – Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Maçın canlı yayın detayları ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 13:42
Vanspor – Iğdır FK maçı canlı izle

Vanspor ile Iğdır FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması futbolseverlerin radarında. Maçın başlama saati, yayıncı kuruluş bilgisi ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor. Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın en dikkat çeken ve heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Vanspor - Iğdır FK maçı için geri sayım sona erdi. Bölgesel rekabetin ön planda olduğu bu kritik mücadelede, iki komşu şehrin temsilcisi hem prestij hem de ligdeki hedefleri için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Vanspor Iğdır FK maçının canlı yayın bilgileri, başlama saati ve muhtemel 11'lerini merakla takip ediyor. Peki, Vanspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VANSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Vanspor ile Iğdır FK arasındaki kritik mücadele, 24 Ocak 2026 Cumartesi (bugün) oynanacak.

VANSPOR - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

VANSPOR - IĞDIR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR - IĞDIR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

VANSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. LİG CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

