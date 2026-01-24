CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izleme linki!

Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izleme linki!

La Liga’da form düşüklüğü yaşayan Sevilla ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele, iki takım için de kritik önem taşıyor. Peki, Sevilla Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izleme linki!

Sevilla - Athletic Bilbao maçı canlı izle

Athletic Bilbao, geçen sezon La Liga'yı 4. sırada tamamlamasına rağmen bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ernesto Valverde'nin ekibi, ligde oynadığı 20 maçta 24 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Bask temsilcisi, küme düşme hattının yalnızca 5 puan üzerinde bulunurken, Avrupa potasındaki Real Betis'in 8 puan gerisinde. Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı ise 17'ye kadar çıktı. La Liga'da form düşüşü yaşayan Sevilla ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Sevilla-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri ve detaylar…

SEVILLA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Athletic Bilbao maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

SEVILLA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla muhtemel ilk 11'i: Vlachodimos, Carmona, Gudelj, Salas, Sanchez, Agoume, Sow, Suazo, Oso, Adams, Fernandez

Athletic Bilbao muhtemel ilk 11'i: Simon, Areso, Paredes, Vivian, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Navarro, Sancet, N Williams, Berenguer

