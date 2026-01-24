Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Estadio de la Ceramica'da oynanacak mücadele Cumartesi gecesi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Real Madrid, ligde lider Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Villarreal ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupaları yarışında avantaj yakalamak istiyor. La Liga'da kritik Villarreal Real Madrid karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. "Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 21. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Villarreal-Real Madrid karşılaşması bugün oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, İspanya'da futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Villarreal ile Real Madrid arasındaki kritik karşılaşma 24 Ocak Cumartesi (bugün) saat 23.00'te başlayacak.

Partidazo en el Estadio de la Cerámica. Adelante, mágico Villarreal.#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/x8GRFooGHl — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 24, 2026

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Villarreal'in sahası olan Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Cesar Soto Grado'da olacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

La Liga'nın kritik haftasında Villarreal ile Real Madrid, Estadio de la Ceramica'da kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

VILLARREAL'DEN TARİHİ SEZON BAŞLANGICI

Villarreal, La Liga'da bu sezon dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sarı Denizaltı, 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Marcelino'nun ekibi, ikinci sıradaki Real Madrid'in yedi, lider Barcelona'nın ise sekiz puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca Villarreal'in ilk iki sıradaki rakiplerine göre bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Real Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yarışında güçlü bir mesaj anlamına gelecek.

İÇ SAHADA ÜSTÜN PERFORMANS

Villarreal, bu sezon La Liga'da iç sahada oynadığı 10 maçta 25 puan toplayarak etkileyici bir grafik çizdi. Ancak Real Madrid de deplasmanlarda güçlü bir performans sergiliyor ve dış sahada oynadığı 10 maçtan 21 puan çıkardı.

REAL MADRID'DE MORAL YÜKSEK

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 mağlup ederek büyük moral kazandı ve genel sıralamada üçüncü sıraya yükselerek eleme turları için avantajlı bir konuma geldi.

La Liga'da ise son maçta Levante'yi 2-0 yenen Madrid ekibi, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, Villarreal deplasmanında kazanarak zirveye çıkmayı hedefliyor.

İSTATİSTİKLERDE REAL MADRİD ÜSTÜN

Real Madrid, Villarreal ile oynadığı son 54 maçın sadece altısını kaybetti. Ayrıca sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı.

İspanyol devi, Ocak 2023'ten bu yana Villarreal deplasmanında mağlubiyet yaşamadı ve 2009'dan bu yana bu sahada sadece iki kez yenildi.

VILLARREAL'DE EKSİKLER

Villarreal, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak.

Willy Kambwala (arka adale)

Logan Costa (diz)

Pau Cabanes (diz)

Santi Comesana (cezalı)

Santiago Mourino (cezalı)

Marcelino'nun kadroda bazı değişikliklere gitmesi beklenirken, Ayoze Perez ve Georges Mikautadze'nin hücum hattında birlikte oynaması öngörülüyor.

REAL MADRID'DE SAKATLIK VE CEZALAR

Real Madrid'de Rodrygo ve Brahim Diaz antrenmanlara dönerken, Aurelien Tchouameni cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

Ayrıca Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy ve Antonio Rudiger sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tchouameni'nin yokluğunda Arda Güler'in orta sahada görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal Muhtemel 11: Küçük, Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Perez, Mikautadze

Real Madrid Muhtemel 11: Courtois, Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius