CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Villarreal Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Villarreal, La Liga’da orta sıralarda yer alırken, Real Madrid ise zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal - Real Madrid maçı canlı izleme linki

Estadio de la Ceramica'da oynanacak mücadele Cumartesi gecesi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Real Madrid, ligde lider Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Villarreal ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupaları yarışında avantaj yakalamak istiyor. La Liga'da kritik Villarreal Real Madrid karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. "Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 21. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Villarreal-Real Madrid karşılaşması bugün oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, İspanya'da futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Villarreal ile Real Madrid arasındaki kritik karşılaşma 24 Ocak Cumartesi (bugün) saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Villarreal'in sahası olan Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Cesar Soto Grado'da olacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

La Liga'nın kritik haftasında Villarreal ile Real Madrid, Estadio de la Ceramica'da kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

VILLARREAL'DEN TARİHİ SEZON BAŞLANGICI

Villarreal, La Liga'da bu sezon dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sarı Denizaltı, 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Marcelino'nun ekibi, ikinci sıradaki Real Madrid'in yedi, lider Barcelona'nın ise sekiz puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca Villarreal'in ilk iki sıradaki rakiplerine göre bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Real Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yarışında güçlü bir mesaj anlamına gelecek.

İÇ SAHADA ÜSTÜN PERFORMANS

Villarreal, bu sezon La Liga'da iç sahada oynadığı 10 maçta 25 puan toplayarak etkileyici bir grafik çizdi. Ancak Real Madrid de deplasmanlarda güçlü bir performans sergiliyor ve dış sahada oynadığı 10 maçtan 21 puan çıkardı.

REAL MADRID'DE MORAL YÜKSEK

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 mağlup ederek büyük moral kazandı ve genel sıralamada üçüncü sıraya yükselerek eleme turları için avantajlı bir konuma geldi.

La Liga'da ise son maçta Levante'yi 2-0 yenen Madrid ekibi, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, Villarreal deplasmanında kazanarak zirveye çıkmayı hedefliyor.

İSTATİSTİKLERDE REAL MADRİD ÜSTÜN

Real Madrid, Villarreal ile oynadığı son 54 maçın sadece altısını kaybetti. Ayrıca sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı.

İspanyol devi, Ocak 2023'ten bu yana Villarreal deplasmanında mağlubiyet yaşamadı ve 2009'dan bu yana bu sahada sadece iki kez yenildi.

VILLARREAL'DE EKSİKLER

Villarreal, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak.

  • Willy Kambwala (arka adale)
  • Logan Costa (diz)
  • Pau Cabanes (diz)
  • Santi Comesana (cezalı)
  • Santiago Mourino (cezalı)

Marcelino'nun kadroda bazı değişikliklere gitmesi beklenirken, Ayoze Perez ve Georges Mikautadze'nin hücum hattında birlikte oynaması öngörülüyor.

REAL MADRID'DE SAKATLIK VE CEZALAR

Real Madrid'de Rodrygo ve Brahim Diaz antrenmanlara dönerken, Aurelien Tchouameni cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

Ayrıca Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy ve Antonio Rudiger sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tchouameni'nin yokluğunda Arda Güler'in orta sahada görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal Muhtemel 11: Küçük, Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Perez, Mikautadze

Real Madrid Muhtemel 11: Courtois, Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete alıyor | CANLI TAKİP
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı 14:20
Valencia-Espanyol maçı canlı izle! Valencia-Espanyol maçı canlı izle! 14:02
Vanspor – Iğdır FK maçı detayları Vanspor – Iğdır FK maçı detayları 13:41
Yıldız golcü Konyaspor'a geri döndü! Yıldız golcü Konyaspor'a geri döndü! 13:34
Karagümrük Galatasaray maçı yayın bilgileri Karagümrük Galatasaray maçı yayın bilgileri 13:01
Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle Rayo Vallecano-Osasuna maçı canlı izle 12:45
Daha Eski
Keçiörengücü-Boluspor maçı canlı izle Keçiörengücü-Boluspor maçı canlı izle 12:34
F. Karagümrük-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! F. Karagümrük-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Trabzonspor'dam Musi sürprizi! Trabzonspor'dam Musi sürprizi! 12:10
Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti 11:57
Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu 11:31
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı 11:17