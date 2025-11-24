CANLI SKOR ANA SAYFA
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

24 Kasım 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Yarışmacıların günlük puanları ve bugünkü bölümde birinci olan isim haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:47
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Kasım Pazartesi haftanın finalinde bileziği kim aldı, elenen yarışmacı kim oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2025 bölümünde ayrıca gelinler, farklı yemekleri hazırlarken taktıkları özel ipuçları ve stratejiler ile de dikkat çekti. İzleyiciler, gelinlerin hangi yemekleri hazırladığını, kayınvalideler tarafından hangi yönlerinin övgü aldığını ve hangi alanlarda eksik puan aldıklarını merak ediyor. Bu nedenle günlük puan tablosu ve birincilik sonucu, yarışmayı takip eden izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Nursima oldu.

Nursima: 76

Tuğba: 76

Hanife: 65

Emsal: 64

GELİNİM MUTFAKTA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim Hanife oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

