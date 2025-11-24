CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Evde kolayca hazırlanan yumuşak ve aromatik Sütlaç Keki nedir, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde kolayca hazırlanan yumuşak ve aromatik Sütlaç Keki nedir, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sütlaç Keki”, sütlaç lezzetinin kek formuyla birleştiği, süt, pirinç ve portakal kabuğunun aromasıyla hazırlanan hafif bir tatlı olarak dikkat çekiyor. Fırında iki aşamalı pişirme yöntemiyle hazırlanarak yumuşak iç dokusu ve hafif kızarmış yüzeyiyle öne çıkan tarif, çay saatleri ve davet sofralarında alternatif bir seçenek sunuyor. Peki, Sütlaç Keki tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:01
Evde kolayca hazırlanan yumuşak ve aromatik Sütlaç Keki nedir, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından sütlaç, bu kez alışılmışın dışında bir tarifle karşımıza çıkıyor. "Sütlaç Keki" adı verilen bu özel lezzet, hem sütlacın yumuşak dokusunu hem de kekin formunu bir araya getirerek mutfak tutkunlarının radarına girmeyi başardı. Süt, pirinç ve portakal kabuğunun mis gibi aromasının yumurta köpüğüyle buluştuğu tarif, fırında pişirme tekniği sayesinde hafif ve zarif bir tatlıya dönüşüyor.

Özenle hazırlanan karışım kelepçeli kalıpta önce yüksek, ardından düşük ısıda pişirilerek içi yumuşak, dışı hafif kızarmış bir kıvam elde ediliyor. Pudra şekeriyle son dokunuşu yapılan bu nefis tarif, hem çay saatlerinde hem de özel davet sofralarında fark yaratacak türden. Geleneksel tatları yenilikle buluşturan Sütlaç Keki, kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı haline geldi. Tatlı severler için yeni bir alternatif sunan bu tarif, mutfaklarda şimdiden yerini almaya başladı. Peki, Sütlaç Keki tarifi, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

SÜTLAÇ KEKİ İÇİN MALZEMELER

👉8 su bardağı süt

👉1,5 su bardağı şeker

👉2 su bardağı baldo pirinç

👉1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

👉2 paket vanilin

👉1 adet çubuk tarçın

👉5 adet yumurta

👉1 yemek kaşığı pudra şekeri

👉3 yemek kaşığı kuru üzüm

👉1/4 çay kaşığı tuz

SÜTLAÇ KEKİ NASIL YAPILIR?

🍚Derin bir tencereye pirinç, süt, şeker ve çubuk tarçını ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

🍊Ardından karışıma vanilin, rendelenmiş portakal kabuğu, kuru üzüm ve tuz ekleyip karıştırın.

🌿Çubuk tarçını tencereden çıkarın. Karışımı oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

🥚Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayrı kaplara ayırın. Yumurta sarılarını büyük bir kapta çırpın. Pirinçli karışımı yumurta sarılarına ekleyerek güzelce yedirin.

🫧Yumurta beyazına bir çimdik tuz ekleyin ve köpürtün. Yumurta beyazı kabarıp sert bir form aldığında, üçte birini pirinçli karışıma ekleyin.

🥄Kalan yumurta beyazını spatula ile havalandırarak ekleyin.

🧁Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt serin. Karışımı kalıba dökün ve içinde kürdan gezdirin.

🔥Keki, önceden ısıtılmış 180 dereceli fanlı fırında 30 dakika pişirin.

⬇️Ardından sıcaklığı 150 dereceye düşürün ve 15 dakika daha pişirin.

⏲️Pişen keki, kalıptan çıkarmadan 30 dakika dinlendirin. Daha sonra kalıbın kelepçesini çıkarın ve keki dilimleyin.

🍰Hazırladığınız keki, pudra şekeri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.

