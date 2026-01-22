CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Olympiakos | CANLI

Anadolu Efes-Olympiakos | CANLI

EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci ayağında temsilcimiz Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes-Olympiakos | CANLI

Anadolu Efes, EuroLeague'in 24. haftasında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Karşılaşma, lacivert-beyazlıların play-off ve play-in yarışında kalabilmesi adına hayati önem taşıyor. Efes, sezonun ilk yarısında deplasmanda 82-78 mağlup ettiği rakibini bu kez İstanbul'da devirmek istiyor. Formda bir dönemden geçen Olympiakos karşısında Efes'in en büyük kozu ise yeni evi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki tutkulu atmosfer. İşte karşılaşmanın detayları...

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Olympiakos mücadelesi 22 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK (Oynanıyor): Anadolu Efes 0-0 Olympiakos

Ertuğrul Doğan'dan flaş Oulai açıklaması!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni sıralaması
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan flaş Oulai açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş Oulai açıklaması! 20:20
Kadıköy'de ay yıldız şölen! Kadıköy'de ay yıldız şölen! 20:06
Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! 19:49
Trabzonspor'dan anlamlı karar! Trabzonspor'dan anlamlı karar! 19:25
G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! 18:21
Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! 18:02
Daha Eski
F.Bahçe-Aston Villa | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe-Aston Villa | İlk 11'ler belli oldu! 17:40
Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı detayları! Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı detayları! 17:17
Al Hilal Riyadh-Al Fayha muhtemel 11'ler Al Hilal Riyadh-Al Fayha muhtemel 11'ler 17:03
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda 16:47
Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! 16:33
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26