Anadolu Efes-Olympiakos | CANLI

Anadolu Efes, EuroLeague'in 24. haftasında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Karşılaşma, lacivert-beyazlıların play-off ve play-in yarışında kalabilmesi adına hayati önem taşıyor. Efes, sezonun ilk yarısında deplasmanda 82-78 mağlup ettiği rakibini bu kez İstanbul'da devirmek istiyor. Formda bir dönemden geçen Olympiakos karşısında Efes'in en büyük kozu ise yeni evi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki tutkulu atmosfer. İşte karşılaşmanın detayları...

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Olympiakos mücadelesi 22 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK (Oynanıyor): Anadolu Efes 0-0 Olympiakos