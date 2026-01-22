CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ertuğtul Doğan'dan canlı yayında transfer açıklaması! Oulai ve Galatasaray...

Ertuğtul Doğan'dan canlı yayında transfer açıklaması! Oulai ve Galatasaray...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına bağlandı. Doğan bu canlı yayında özellikle ismi transferde Galatasaray ile anılan Christ Inao Oula ile ilgili flaş sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:30
Ertuğtul Doğan'dan canlı yayında transfer açıklaması! Oulai ve Galatasaray...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına bağlandı. Doğan bu canlı yayında özellikle ismi transferde Galatasaray ile anılan Oulai ile ilgili flaş sözlere yer verdi.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

6 oyuncumuza resmi teklif var. Biz bu oyuncuları satıp, kulübe gelir sağlamak için aldık. Oulai için Türkiye için ve Türkiye dışından teklifler aldık. Kafamıza yatan teklif olmadığı için anlaşma yok. Oulai için 'anlaşma var' deniyor, nerede anlaşılmış? Kulüpler Birliği başkanıyım her başkanla görüşüyorum. Oyuncumuza teklif Türkiye'den ve Avrupa'dan var. Kafamızda bir rakam var. Bu oyuncuları alma sebebimiz tekrar satmak. Oulai için Trabzonspor'un beklediği rakamlar olursa oturur konuşuruz. Galatasaray'dan ilgi var evet. Bir teklif geldi evet. Beklentimiz 40 milyon euro üstü.

