TOKİ Sivas kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Sivas TOKİ kurası ne zaman?

Sivas'ta konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı, 23 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Sivas genelinde inşa edilecek binlerce konutun hak sahipleri belirleniyor. 23 Ocak sabahı saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan kura maratonu, Sivas'ın merkez ve çevre ilçelerindeki sosyal konut projelerini kapsayacak. Binlerce başvurunun yapıldığı Sivas projelerinde, noter huzurunda çekilen her kura ile ailelerin yıllardır beklediği ev hayali gerçeğe dönüşecek. Heyecanla beklenen çekilişin ardından sonuçların sisteme düşmesiyle birlikte Sivaslılar, e-Devlet üzerinden, hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecekler. İşte TOKİ Sivas kura çekiminin canlı yayın bilgileri...

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas ilini kapsayan sosyal konut kura çekilişi 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura maratonu sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Sivas genelinde çok sayıda konutun hak sahibi belirleneceği için çekilişin gün boyu sürmesi bekleniyor. Merkez ilçeden başlayarak diğer ilçelere doğru sırasıyla devam edecek olan kuralarda, her bir kategorinin (şehit yakını, engelli, emekli, genç ve diğer) çekimi ayrı ayrı yapılacak.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Sivas TOKİ kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecan dolu anları şu platformlar üzerinden takip edebilir:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: En akıcı ve kesintisiz yayın TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılacak.

TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden anlık canlı yayın paylaşımları yapılacak. Yerinde Takip: Kura çekimi genellikle belirlenen kapalı spor salonlarında veya kültür merkezlerinde halka açık olarak yapılıyor; dileyen vatandaşlar çekilişi salondan da takip edebiliyor.

TOKİ SİVAS'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ EV YAPILACAK?