TOKİ Sivas kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Sivas TOKİ kurası ne zaman?

TOKİ Sivas kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Sivas TOKİ kurası ne zaman?

Sivas’ta sosyal konut projesine başvuran binlerce kişi için beklenen gün geldi. 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Sivas kura çekimi ile hak sahipleri tek tek belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Şarkışla'dan Yıldızeli'ne, Suşehri'nden merkez ilçeye kadar tüm projeleri kapsayan çekilişin ardından asil ve yedek isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte TOKİ Sivas kura çekimi canlı yayın bilgileri...

Sivas'ta konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı, 23 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Sivas genelinde inşa edilecek binlerce konutun hak sahipleri belirleniyor. 23 Ocak sabahı saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan kura maratonu, Sivas'ın merkez ve çevre ilçelerindeki sosyal konut projelerini kapsayacak. Binlerce başvurunun yapıldığı Sivas projelerinde, noter huzurunda çekilen her kura ile ailelerin yıllardır beklediği ev hayali gerçeğe dönüşecek. Heyecanla beklenen çekilişin ardından sonuçların sisteme düşmesiyle birlikte Sivaslılar, e-Devlet üzerinden, hak sahibi olup olmadıklarını sorgulayabilecekler. İşte TOKİ Sivas kura çekiminin canlı yayın bilgileri...

Sivas ilini kapsayan sosyal konut kura çekilişi 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura maratonu sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Sivas genelinde çok sayıda konutun hak sahibi belirleneceği için çekilişin gün boyu sürmesi bekleniyor. Merkez ilçeden başlayarak diğer ilçelere doğru sırasıyla devam edecek olan kuralarda, her bir kategorinin (şehit yakını, engelli, emekli, genç ve diğer) çekimi ayrı ayrı yapılacak.

Sivas TOKİ kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecan dolu anları şu platformlar üzerinden takip edebilir:

  • TOKİ Resmi YouTube Kanalı: En akıcı ve kesintisiz yayın TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılacak.
  • Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden anlık canlı yayın paylaşımları yapılacak.
  • Yerinde Takip: Kura çekimi genellikle belirlenen kapalı spor salonlarında veya kültür merkezlerinde halka açık olarak yapılıyor; dileyen vatandaşlar çekilişi salondan da takip edebiliyor.

  • Merkez: 2 bin 500
  • Suşehri: 200
  • Gemerek: 161
  • Gürün: 150
  • Zara: 119
  • Altınyayla: 100
  • Divriği: 110
  • Doğanşar: 100
  • Yıldızeli: 100
  • Ulaş: 94
  • İmranlı: 94
  • Kangal: 63
  • Şarkışla: 63
  • Koyulhisar: 50
