Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler ilk 8 yolunda güçlü rakibine karşı 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Fenerbahçe-Aston Villa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 20:31
Fenerbahçe-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Aston Villa maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Kerem, Nene, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins

Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda?

KANARYA'DA HEDEF 3 PUAN

Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aston Villa ile oynanacak 7. hafta mücadelesinden 3 puan almayı amaçlıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada hata yapmadan etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Aston Villa ise Unai Emery yönetiminde ilk 8'i garantilemek için sahaya çıkacak.

Kadıköy'de ay yıldız şölen! Devamını Oku BUNU DA OKU

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar 22 Ocak Perşembe günü oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.

Tedesco röportaja Türkçe başladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe-Aston Villa maçları

ANDERSON TALISCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 5 maçta görev yaptı ve 5 gollük katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de de takımı adına ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu son 3 maçta 5 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri havalandırdı. Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.

Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu istatistikleri

SARI-LACİVERTLİLERİN AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

Fenerbahçe-Aston Villa maçı nasıl izlenir?

ASENSIO VE DURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

İspanyol futbolcu Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya bu kez rakip olacak. Aynı zamanda Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele edecek. Asensio, bordo-mavililerde 21 maçta görev aldı. Duran ise 2023-2025 yılları arasında oynadığı takımda 78 karşılaşmada şans buldu ve 20 gole imza attı. Jhon Duran genç yaşta dikkatleri üzerine toplayarak yüksek bir bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer oldu.

KUPA 2'DE 155. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz izle

UNAI EMERY 14 YIL SONRA KADIKÖY'DE

İspanyol teknik adam, kariyerinde Fenerbahçe ile 3. kez karşılaşacak. Emery, Spartak Moskova'nın başında 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertlilere rakip oldu. Evindeki ilk maçı 2-1 kazanan Rus ekibi, 29 Ağustos 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1'lik beraberlik alarak gruplara kaldı. Emery, 2012 yılının kasım ayında ise takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Verissimo olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR'da ise Andre Narciso eşlik edecek. Godinho, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynadığı maçı yönetti. Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda ise TFF tarafından 3 kez VAR'da görevlendirildi.

Ertuğrul Doğan'dan flaş Oulai açıklaması!
