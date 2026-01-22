CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLl İZLE | Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLl İZLE | Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’in 16. haftasında Al-Qadsiah, kendi sahasında ligin köklü ekiplerinden Al-Ittihad Jeddah’ı konuk ediyor. Topladığı 33 puanla 5. sırada yer alan ve son haftalardaki formda grafiğiyle dikkat çeken Al-Qadsiah, taraftarı önünde kazanarak ilk 4 iddiasını perçinlemek istiyor. Diğer tarafta, 27 puanla 6. sırada bulunan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Al-Ittihad ise, deplasmanda alacağı bir galibiyetle rakibiyle arasındaki farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da hücum gücü yüksek kadroları, futbolseverlere gollü bir 90 dakika vaat ediyor. İşte Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 17:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 17:19
CANLl İZLE | Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah mücadelesi, her iki takımın da ligdeki kaderini belirleyecek nitelikte. Ev sahibi Al-Qadsiah, özellikle son 5 maçlık periyottaki istikrarlı oyunu ve savunma disipliniyle bu sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Kendi sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine büyük baskı kuran ev sahibi, bu sezon büyük maçlarda aldığı sonuçlarla rüştünü ispatladı. Konuk ekip Al-Ittihad ise, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen kadrosundaki dünya yıldızlarının bireysel yetenekleriyle her an sonucu değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Cidde temsilcisi, deplasmanda sergileyeceği direnç ve kontra atak organizasyonlarıyla deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmaya çalışacak. Peki Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı, S Sport Plus ve tabii spor 7 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MUHTEMEL 11'LER

Al Qadsiah: Casteels; Alvarez, Nacho, Al-Shahrani; Baah, Hazazi, Weigl, Al-Shamat, Juwayr; Quinones, Retegui

Al Ittihad Jeddah: Shanqeeti, Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Doumbia; Diaby, Bergwijn, Fernandes; Benzema

