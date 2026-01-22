CANLl İZLE | Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah mücadelesi, her iki takımın da ligdeki kaderini belirleyecek nitelikte. Ev sahibi Al-Qadsiah, özellikle son 5 maçlık periyottaki istikrarlı oyunu ve savunma disipliniyle bu sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Kendi sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine büyük baskı kuran ev sahibi, bu sezon büyük maçlarda aldığı sonuçlarla rüştünü ispatladı. Konuk ekip Al-Ittihad ise, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen kadrosundaki dünya yıldızlarının bireysel yetenekleriyle her an sonucu değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Cidde temsilcisi, deplasmanda sergileyeceği direnç ve kontra atak organizasyonlarıyla deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmaya çalışacak. Peki Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı, S Sport Plus ve tabii spor 7 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah MUHTEMEL 11'LER

Al Qadsiah: Casteels; Alvarez, Nacho, Al-Shahrani; Baah, Hazazi, Weigl, Al-Shamat, Juwayr; Quinones, Retegui

Al Ittihad Jeddah: Shanqeeti, Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Doumbia; Diaby, Bergwijn, Fernandes; Benzema