CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ta yaşanan Rafa Silva krizi ayrılıkla sonuçlanıyor. Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanan Portekizli yıldız, Benfica ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 16:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Rafa Silva konusu netleşiyor. Siyah-beyazlı kulüple vedaya hazırlanan deneyimli futbolcu, eski takımı Benfica ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde, Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun, Benfica'dan sezon başına 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Rafa Silva'nın bu transferin gerçekleşebilmesi adına Beşiktaş'taki alacaklarının önemli bir bölümünden feragat ettiği de vurgulandı. Portekizli oyuncunun fedakarlık yaparak eski kulübüne dönmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Mourinho’dan Rafa Silva için olay sözler! Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER

IDEFIX - REKLAM
Noa Lang G.Saray'a imzayı attı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan Davos’ta yaşananları hatırlattı: Dünya bizim dediğimiz yere geliyor | "Kurt-kuzu" hikayesi
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
Real Betis’ten Amrabat açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! 16:33
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26
Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! 16:05
Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! 15:29
Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 15:21
G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı 15:10
Daha Eski
İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı 15:06
Beşiktaş Adelusi'yi kadrosuna kattı Beşiktaş Adelusi'yi kadrosuna kattı 14:55
Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi 14:48
G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak 14:48
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 14:27
Anadolu Efes-Olympiakos maçı detayları Anadolu Efes-Olympiakos maçı detayları 13:46