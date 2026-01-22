BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Rafa Silva konusu netleşiyor. Siyah-beyazlı kulüple vedaya hazırlanan deneyimli futbolcu, eski takımı Benfica ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde, Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun, Benfica'dan sezon başına 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Rafa Silva'nın bu transferin gerçekleşebilmesi adına Beşiktaş'taki alacaklarının önemli bir bölümünden feragat ettiği de vurgulandı. Portekizli oyuncunun fedakarlık yaparak eski kulübüne dönmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

