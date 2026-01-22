CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Gençlerbirliği’nin efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9’uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 15:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9'uncu yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Metin Diyadin, A Takım kaptanları, taraftar gruplarının temsilcileri ve kulüp personeli katıldı. Tören, Cavcav'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

Burada konuşan Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, "Rahmetli başkanımızı ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Gerçekten bizim için önemli bir gün. Uzun yıllar kulübümüze hizmet eden, aynı zamanda Türk sporunda ve Türk futbolunda büyük bir yeri olan çok kıymetli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha yaşıyoruz. Ben de uzun yıllar onunla çalıştım. Ondan öğrendiğim şeyleri anlatmaya kelimeler ve cümleler yetmez. Başkanımızı tekrar saygı sevgi ve şükranla anıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Real Betis’ten Amrabat açıklaması!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan kutupbaşı Türkiye mesajı: "Dünya bizim dediğimize doğru geliyor"
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi 14:48
G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak 14:48
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 14:27
Anadolu Efes-Olympiakos maçı detayları Anadolu Efes-Olympiakos maçı detayları 13:46
Real Betis’ten Amrabat açıklaması! Real Betis’ten Amrabat açıklaması! 13:40
Roma-Stuttgart maçı detayları Roma-Stuttgart maçı detayları 13:32
Daha Eski
Ferencvaros-Panathinaikos maçı detayları Ferencvaros-Panathinaikos maçı detayları 13:24
Utrecht-Genk maçı bilgileri Utrecht-Genk maçı bilgileri 13:15
Nice-Go Ahead Eagles maçı detayları Nice-Go Ahead Eagles maçı detayları 13:07
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 12:44
F.Bahçe'ye Kayla McBride'dan kötü haber F.Bahçe'ye Kayla McBride'dan kötü haber 12:40
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı 12:01