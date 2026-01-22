Al Hilal Riyadh-Al Fayha CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyad'ın görkemli stadyumu Kingdom Arena'daki Al Hilal Riyadh-Al Fayha mücadelesi, ligin en çok gol atan takımı ile savunma direnci düşük ekiplerinden birini karşı karşıya getiriyor. Al Hilal, bu sezon sadece hücum gücüyle değil, oyunun her iki yönündeki hakimiyetiyle de ligin 'altın standardı' olduğunu kanıtladı. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine nefes aldırmayan ev sahibi ekip, bu akşam da baskılı bir başlangıç yaparak maçı erken koparmayı hedefleyecektir. Konuk ekip Al Fayha ise, son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizse de, büyük maçlardaki motivasyonuyla sürpriz bir direnç sergilemeye çalışacak. Tarihsel rekabette Al Hilal'in kurduğu mutlak üstünlük göze çarpsa da, Al Fayha'nın kompakt savunma anlayışı maçın düğümünü çözecek anahtar nokta olacak. İşte Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçının detayları...

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI NE ZAMAN?

Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Fayha mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.