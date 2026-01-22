CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal Riyadh-Al Fayha CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Al Hilal Riyadh-Al Fayha CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Suudi Pro Lig’in 16. maçında lider Al Hilal, kendi sahasında ligin 13. sırasında yer alan Al Fayha’yı ağırlıyor. Topladığı 41 puanla en yakın takipçisi Al Nassr’ın önünde zirvede yer alan Al Hilal, ligdeki son maçlarında sergilediği üstün performansı bu akşam da sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Diğer tarafta, 14 puanla küme düşme hattının sadece birkaç basamak üzerinde bulunan Al Fayha ise, dev rakibi karşısında deplasmanda katı bir savunma yaparak puan koparmanın hesaplarını yapıyor. İşte Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçının canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 17:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Hilal Riyadh-Al Fayha CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyad'ın görkemli stadyumu Kingdom Arena'daki Al Hilal Riyadh-Al Fayha mücadelesi, ligin en çok gol atan takımı ile savunma direnci düşük ekiplerinden birini karşı karşıya getiriyor. Al Hilal, bu sezon sadece hücum gücüyle değil, oyunun her iki yönündeki hakimiyetiyle de ligin 'altın standardı' olduğunu kanıtladı. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine nefes aldırmayan ev sahibi ekip, bu akşam da baskılı bir başlangıç yaparak maçı erken koparmayı hedefleyecektir. Konuk ekip Al Fayha ise, son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizse de, büyük maçlardaki motivasyonuyla sürpriz bir direnç sergilemeye çalışacak. Tarihsel rekabette Al Hilal'in kurduğu mutlak üstünlük göze çarpsa da, Al Fayha'nın kompakt savunma anlayışı maçın düğümünü çözecek anahtar nokta olacak. İşte Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçının detayları...

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI NE ZAMAN?

Al Hilal Riyadh-Al Fayha maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Fayha mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Hilal Riyadh-Al Fayha MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Rafa Silva Benfica’ya dönüyor!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni sıralaması
Başkan Erdoğan Davos’ta yaşananları hatırlattı: Dünya bizim dediğimiz yere geliyor | "Kurt-kuzu" hikayesi
G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda 16:47
Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! 16:33
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26
Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! 16:05
Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! 15:29
Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 15:21
Daha Eski
G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı 15:10
İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı 15:06
Beşiktaş Adelusi'yi kadrosuna kattı Beşiktaş Adelusi'yi kadrosuna kattı 14:55
Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi 14:48
G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak G.Saray'a inanılmaz gelir! Kasa dolup taşacak 14:48
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 14:27