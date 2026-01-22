CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Taawon-Al Hazm maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Taawon-Al Hazm maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’in 16. haftasında Al Taawon, kendi sahasında ligin 11. sırasında yer alan Al Hazm’ı ağırlıyor. Topladığı 34 puanla 4. sırada bulunan ve lider Al Hilal’i takibini sürdüren ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak ilk 3 iddiasını güçlendirmek istiyor. Diğer tarafta, 16 puanla orta sıralarda yer alan Al Hazm ise, güçlü rakibi karşısında deplasmanda direnç göstererek puanla dönüp alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyor. Aynı şehrin iki takımını karşı karşıya getiren Al Taawon-Al Hazm maçının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 16:33
Al Taawon-Al Hazm maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Taawon-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Taawon Club Stadyumu'ndaki Al Taawon-Al Hazm mücadelesi, her iki takımın da sezonun ikinci yarısındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Al Taawon, bu sezon sergilediği istikrarlı performans ve savunma disipliniyle ligin en zorlu deplasmanlarından biri haline geldi. Ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Konuk ekip Al Hazm ise, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizse de, büyük maçlarda sergilediği dirençle dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son maçlarda Al Taawon'un üstünlüğü göze çarpsa da, derbi atmosferi her türlü sonuca açık bir mücadele sinyali veriyor. İşte Al Taawon-Al Hazm maçının canlı yayın bilgileri...

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN?

Al Taawon-Al Hazm maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak.

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Hazm mücadelesi, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

AL TAAWON-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

