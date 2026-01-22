Edin Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, son olarak Fiorentina'da görev alan Edin Dzeko'nun yeni durağı Almanya oldu. Yıldız golcü, Schalke 04 ile sözleşme imzaladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla yapılan anlaşmanın 16 maç geçerli olduğu bildirildi. Bu transferle birlikte Dzeko, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı Almanya'ya 15 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

Tecrübeli golcü, 2007–2011 yılları arasında Wolfsburg formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun yıldız isimleri arasına girmişti.

Öte yandan Schalke 04, 18 haftası geride kalan Bundesliga 2'de topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Bu sezon Fiorentina formasıyla 18 maça çıkan Edin Dzeko, 722 dakika sahada kalırken 2 gole imza attı.