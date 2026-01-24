CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Giresun kura çekimi CANLI İZLE! Giresun TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Giresun kura çekimi CANLI İZLE! Giresun TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde sıra Giresun'a geldi! 25 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile Giresun genelinde inşa edilecek 1.676 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Çotanak Konferans Salonu'nda yapılacak olan tören, TOKİ’nin resmi kanallarından anbean canlı yayınlanacak. Peki, Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi ilçede kaç ev yapılacak? İşte Giresun TOKİ canlı yayın izleme ekranı ve kura takvimine dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 23:16
TOKİ Giresun kura çekimi CANLI İZLE! Giresun TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ | Karadeniz'in heyecanla beklediği TOKİ kura maratonunda Giresun etabı start alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Giresun merkez ve 13 ilçedeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda, dijital ortamda yapılacak. Çekilişle emeklilerden gençlere, engelli vatandaşlardan şehit yakını ve gazilere kadar binlerce başvuru arasından şanslı isimler tek tek belirlenecek. Vatandaşların yerinden takip edebileceği kura heyecanı, aynı zamanda internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri ise akşam saatlerinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak. İşte TOKİ Giresun kurasına dair tüm detaylar...

TOKİ Giresun kura çekimi CANLI İZLE!

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunlu vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlenecek olan kura maratonu, sabah saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Gün boyu sürecek olan çekilişlerde; Giresun Merkez başta olmak üzere Bulancak, Görele, Şebinkarahisar ve diğer 10 ilçedeki konutların hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi bittikten sonra sonuçların e-Devlet sistemine yansıması bekleniyor.

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | TIKLA-İZLE

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Giresun kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar için şu kanallar aktif olacak:

YouTube: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı (@TokiKurumsal) üzerinden kura çekimi canlı ve kesintisiz izlenebilecek.

Fiziki Katılım: Kura töreni Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Sonuç Sorgulama: Çekiliş bittikten sonra sonuçlar, e-Devlet 'Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama' ekranından TC kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

Giresun TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ GİRESUN HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez: 450 konut

Bulancak: 100 konut

Bulancak Kovanlık: 63 konut

Çamoluk: 63 konut

Çanakçı: 150 konut

Doğankent: 50 konut

Espiye: 100 konut

Görele: 100 konut

Güce: 100 konut

Keşap: 80 konut

Şebinkarahisar: 120 konut

Tirebolu: 100 konut

Yağlıdere: 100 konut

Piraziz: 100 konut

