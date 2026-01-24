CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ Aydın kura sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ocak 2026 Aydın asil ve yedek isim listesi

TOKİ Aydın kura sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ocak 2026 Aydın asil ve yedek isim listesi

Aydın’da sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kulağı bugün Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan çekilişteydi. Saat 13.30 itibarıyla başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Aydın kura çekimi ile toplam 6 bin 973 konutun asil ve yedek sahipleri belli oldu. Kura maratonunun tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklendi. Peki, Aydın TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet ve TOKİ üzerinden isim listesi sorgulama sayfası...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 22:00
TOKİ Aydın kura sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ocak 2026 Aydın asil ve yedek isim listesi

Ege'nin parlayan yıldızı Aydın'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşandı. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilen çekilişle; Efeler (Merkez), Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim başta olmak üzere 17 ilçedeki projelerin hak sahipleri tek tek ilan edildi. Binlerce başvurunun yapıldığı kentte, şanslı isimler dijital ekranlara yansırken, meşakkatli kura süreci öğleden sonra itibarıyla tamamlandı. TOKİ, çekiliş sonrası kesinleşen listeleri e-Devlet ve resmi web portalı üzerinden vatandaşların erişimine sundu. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları, asil ve yedekler isim listeleri...

TOKİ YDIN KURA SONUCU sorgulama ekranı için tıklayın | e-DEVLET

TOKİ Aydın kura sonuçları AÇIKLANDI!

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aydın TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, aşağıdaki iki güvenilir kanal üzerinden sorgulama yapabilir:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayıp Aydın ilini seçerek, ilçenizdeki tüm isim listesini (PDF) görüntüleyebilirsiniz.

24 Ocak 2026 Aydın asil ve yedek isim listesi

TOKİ AYDIN ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Aydın Merkez (Efeler) | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Bozdoğan | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Buharkent | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Çine | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Didim | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Germencik | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın İncirliova | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Karacasu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Karpuzlu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Koçarlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Köşk | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Kuşadası | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Kuyucak | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Nazilli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Söke | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Sultanhisar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Aydın Yenipazar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

