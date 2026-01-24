TOKİ Aydın kura sonuçları AÇIKLANDI! 24 Ocak 2026 Aydın asil ve yedek isim listesi

Ege'nin parlayan yıldızı Aydın'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşandı. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilen çekilişle; Efeler (Merkez), Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim başta olmak üzere 17 ilçedeki projelerin hak sahipleri tek tek ilan edildi. Binlerce başvurunun yapıldığı kentte, şanslı isimler dijital ekranlara yansırken, meşakkatli kura süreci öğleden sonra itibarıyla tamamlandı. TOKİ, çekiliş sonrası kesinleşen listeleri e-Devlet ve resmi web portalı üzerinden vatandaşların erişimine sundu. İşte TOKİ Aydın kura sonuçları, asil ve yedekler isim listeleri...
Aydın TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, aşağıdaki iki güvenilir kanal üzerinden sorgulama yapabilir:
e-Devlet Kapısı: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayıp Aydın ilini seçerek, ilçenizdeki tüm isim listesini (PDF) görüntüleyebilirsiniz.
