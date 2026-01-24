CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 24 Ocak Cumartesi tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye olan 577 milyon 406 bin 706 TL'yi almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu haftanın kazanan numaraları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto 24 Ocak 2026 Cumartesi çekiliş sonucu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 21:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 24 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Ocak 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

24 Ocak 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 OCAK SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 24 Ocak Cumartesi günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. İşte şanslı numaralar:

6-24-30-40-63-78

Joker: 9

Süperstar: 81

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 26 Ocak Pazartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 24 Ocak kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'da yıldız isim Kayseri maçında cezalı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Aston Villa'ya net mesaj! | Talisca'dan olay Alex itirafı...
Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
Trabzonspor'dan G.Saray'a flaş gönderme!
Buruk'tan transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! Trabzonspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! 21:18
Noa Lang G.Saray maçını takip etti! Noa Lang G.Saray maçını takip etti! 21:07
Semih bir kez daha ağları sarstı! Semih bir kez daha ağları sarstı! 20:53
Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı! 20:21
Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... Sara rekor kırdı! F. Karagümrük maçında... 20:12
Marsilya-Lens maçı detayları! Marsilya-Lens maçı detayları! 20:10
Daha Eski
Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı Ozan Kabak boş geçmedi! Hoffenheim kazandı 20:07
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 20:03
Le Havre-Monaco maçı ayrıntıları! Le Havre-Monaco maçı ayrıntıları! 19:55
Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! Neom-Al Ahli Jeddah maçı tüm detayları! 19:40
Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı Bayer Leverkusen tek attı 3 aldı 19:39
Bayern Münih'e Augsburg şoku! Bayern Münih'e Augsburg şoku! 19:31