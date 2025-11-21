CANLI SKOR ANA SAYFA
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 21 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 21 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

21 Kasım 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Yarışmacıların günlük puanları ve bugünkü bölümde birinci olan isim haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 10:33
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 21 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Kasım Cuma haftanın finalinde bileziği kim aldı, elenen yarışmacı kim oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 21 Kasım 2025 bölümünde ayrıca gelinler, farklı yemekleri hazırlarken taktıkları özel ipuçları ve stratejiler ile de dikkat çekti. İzleyiciler, gelinlerin hangi yemekleri hazırladığını, kayınvalideler tarafından hangi yönlerinin övgü aldığını ve hangi alanlarda eksik puan aldıklarını merak ediyor. Bu nedenle günlük puan tablosu ve birincilik sonucu, yarışmayı takip eden izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 21 Kasım 2025 bölümünde gelinler, hünerlerini sergilerken farklı yemekleri hazırlama sürecinde taktıkları özel ipuçları ve stratejilerle de dikkat çekti. İzleyiciler, gelinlerin hangi yemekleri hazırladığını, kayınvalideler tarafından hangi yönlerinin övgü aldığını ve hangi alanlarda eksik puanlar aldığını merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 21 Kasım Cuma günkü puan durumu açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin Emsal oldu.

20 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Emsal: 17

Nursima: 17

Hanife: 15

Tuğba: 9

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

