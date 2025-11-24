Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Pazartesi hangi maç, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
24 Kasım Pazartesi maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig, Avrupa Ligleri ve dünya futbolunun öne çıkan karşılaşmaları bugün ekranlarda olacak. Taraftarlar “Bugün hangi maçlar var?”, “24 Kasım maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:55
Bugün oynanacak futbol maçları merak konusu oldu. 24 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak karşılaşmaların listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 Kasım tarihli maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Bundesliga'ya kadar birçok önemli maç bugün oynanacak. Yoğun maç temposu sebebiyle pek çok kişi "Bugün futbol maçı var mı?", "Hangi maç saat kaçta başlayacak?" sorularını araştırıyor. Maçların başlayacağı saatler, ligler ve yayıncı kanallar belli oldu. Hem Süper Lig hem de Avrupa liglerinde önemli mücadeleler taraftarları ekran başına toplayacak. İşte 24 Kasım bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın platformları…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Günün programında ilk olarak AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına çekecek. Saat 16:45'te Nasaf - Tractor maçı ile başlayan program, devam eden saatlerde farklı mücadelelerle sürüyor. Saat 19:00'da Al Ahli - Al Gharrafa ve aynı saatte oynanacak Al Duhail - Al Ittihad maçları dikkat çekerken, günün bu bölümündeki son karşılaşma 21:15'te Al Ahli - Sharjah mücadelesi olacak.

Türkiye'de ise futbol heyecanı 20:00 maçlarıyla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de Başakşehir - Trabzonspor ve Konyaspor - Antalyaspor maçları aynı saatte oynanacak. Aynı dakikalarda Trendyol 1. Lig'de de Serik Spor - Sarıyer karşı karşıya geliyor.

Avrupa liglerinde de gece tempolu geçecek. Serie A'da saat 20:30'da Torino - Como, saat 22:45'te Sassuolo - Pisa karşılaşmaları sahne alacak.

LaLiga ve Premier League'de ise gece futbol şöleni devam ediyor. Saat 23:00'te Manchester United - Everton mücadelesi nefesleri kesecek. Aynı saatte Espanyol – Sevilla karşılaşması LaLiga'da futbolseverlerle buluşacak.

Fransa Ligue 2'de günün son karşılaşması 22:45'te Reims - Montpellier arasında oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

📌 Trendyol Süper Lig

20:00 Başakşehir - Trabzonspor

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün maç günü paylaşımı

Trabzonspor Kulübü'nün maç günü paylaşımı

###TWIITERCONTENT0###

20:00 Konyaspor - Antalyaspor

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'nün maç günü paylaşımı

###TWIITERCONTENT2###

Hesap.com Antalyaspor Kulübü'nün maç günü paylaşımı

###TWIITERCONTENT3###

📌 Trendyol 1. Lig

20:00 Serik Spor - Sarıyer

📌 Premier League

23:00 Manchester United - Everton

📌 LaLiga

23:00 Espanyol - Sevilla

📌 Serie A

20:30 Torino - Como

22:45 Sassuolo - Pisa

📌 AFC Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (Batı Bölgesi)

16:45 Nasaf - Tractor

19:00 Al Ahli - Al Gharrafa

19:00 Al Duhail - Al Ittihad

21:15 Al Ahli - Sharjah

📌 Ligue 2

22:45 Reims - Montpellier

