CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 159. bölüm fragmanı izle

Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 159. bölüm fragmanı izle

TRT 1’in reyting listelerindeki başarısını sürdüren Teşkilat, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sürükleyici hikayesi, yüksek tempolu aksiyonu ve gerilimiyle öne çıkan dizi, önümüzdeki hafta 159. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesinde meraklı izleyicilerin aklında ise birçok soru var: “Teşkilat 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı?”, “Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle” ve “Teşkilat 159. bölüm fragmanı” gibi aramalar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Teşkilat yeni bölüm fragmanı | Teşkilat 159. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 159. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 159. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 159. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

teşkilat fragman

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir. Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir.

teşkilat yeni bölüm fragmanı

Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

teşkilat canlı izle

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

teşkilat yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı detayları! Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı detayları! 13:27
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 13:09
G.Saray'a İspanyol hakem G.Saray'a İspanyol hakem 13:05
Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı 13:05
Leeds United-Aston Villa maçı ne zaman? Leeds United-Aston Villa maçı ne zaman? 13:03
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor 12:35
Daha Eski
G.Saray'dan Singo açıklaması! Sakatlığı... G.Saray'dan Singo açıklaması! Sakatlığı... 11:57
Esenler Erokspor-Sivasspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Sivasspor maçı ne zaman? 11:34
Pistons'tan üst üste 12. galibiyet Pistons'tan üst üste 12. galibiyet 11:23
Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen 11:21
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:21
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer 11:12