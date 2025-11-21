Gram altın bugün ne kadar? 21 Kasım güncel altın fiyatları!

Gram altın ne kadar? 21 Kasım 2025 Cuma sabahı altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Altına yatırım yapanlar, güncel fiyatları yakından izlerken, serbest piyasadan gelen yeni rakamlar altının yönü hakkında kritik bilgiler sağlıyor. Ekonomik takvim, Fed kararları ve dolar kurundaki değişimler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün altın türlerinde en son fiyatlar…

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,31 puan artarak 10.903,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 43,44 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.772,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.758,63 puanı, en yüksek 10.933,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 233,81 puan ve yüzde 2,01 değer kazanarak 11.856,17 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 25'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

21 Kasım Cuma gram altının alış fiyatı 5.530,11 TL iken satış fiyatı 5.530,90 TL'dir.

"BÜYÜK HAREKET ÖNCESİ SAKİNLİK"

Küresel ölçekte artan kırılganlıkların da dikkat çektiğine değinen Kitiş, "Altın şu anda hızlı yükselişten çok, yeni bir ana trend zemini inşa ediyor. Bu zeminin üzerine kurulacak hareket çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır. Orta Doğu'da ateşkes girişimlerinin defalarca bozulması, ABD-Venezuela geriliminin tırmanması, Rusya-Ukrayna hattında çözüm ihtimalinin tamamen zayıflaması ve Avrupa'da enerji güvenliği endişelerinin geri dönmesi gibi kırılgan dinamikler, altını güvenli liman konumuna yeniden oturtuyor. Bu tabloya rağmen fiyatın yatay kalması ise 'büyük hareket öncesi sakinlik' olarak değerlendiriliyor. Gram altın cephesinde ise TL'nin yataylaşmasıyla birlikte fiyatların momentum kazandığı görülüyor. Kur tarafında agresif bir yukarı hareket olmamasına rağmen, küresel ons fiyatının 4 bin 200 dolar üzerinde tutunması gram altın için orta vadede yeni bir değerleme alanı oluşturuyor. Türkiye'de altının bireysel yatırımcıdaki ağırlığı çok yüksek. Dolayısıyla küresel bir sıçrama, gram altında tüm zamanların en hızlı fiyatlamalarından birine dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 21 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.530,11 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.530,90 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.353,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.441,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 18.706,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 18.871,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 36.945,34 ₺

▶Tam Altın Satış: 37.674,72 ₺

▶Ata Altın Alış: 38.099,88 ₺

▶Ata Altın Satış: 39.061,52 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.219,64 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.462,89 ₺

▶Gümüş Alış: 67,89 ₺

▶Gümüş Satış: 68,00 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 21 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42,43 (Alış) - 42,45 (Satış)

◼EURO: 48,99 (Alış) - 49,04 (Satış)

◼STERLİN: 55,53 (Alış) - 55,60 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Kasım Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.