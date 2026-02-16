TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ canlı yayın linki-sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Karaman kura çekimi tarihi ve saati, hak sahibi adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında Karaman'da toplam 1.550 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve canlı nasıl izlenir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen kura çekilişleri noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. Karaman kura çekimi saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.🍀 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yarın (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. ➡️ Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.⬇️ Canlı Yayın… pic.twitter.com/FtmHCoutcG — TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 15, 2026

TOKİ 16-22 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16-22 Şubat 2026 haftasına ait kura takvimini duyurdu. Bir hafta boyunca 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.

16 Şubat Pazartesi

Eskişehir: 6.055 konut

Karaman: 1.550 konut

17 Şubat Salı

Konya: 15.200 konut

Sakarya: 6.633 konut

18 Şubat Çarşamba

Mersin: 8.190 konut

Kırklareli: 2.255 konut

19 Şubat Perşembe

Diyarbakır: 12.165 konut

20 Şubat Cuma

Adana: 12.400 konut

Çanakkale: 3.276 konut

Gaziantep: 13.890 konut

21 Şubat Cumartesi

Bursa: 17.225 konut

Bu programla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında toplam 98.839 konutun kura çekilişi tamamlanmış olacak. 22 Şubat itibarıyla ise kura çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 312 bin 290'a ulaşacak.