CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ canlı yayın linki-sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ canlı yayın linki-sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Karaman kura çekimi tarihi ve saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında Karaman’da yapılacak konut kura çekilişi, hak sahiplerini belirleyecek. Peki TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 09:18
TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ canlı yayın linki-sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Karaman kura çekimi tarihi ve saati, hak sahibi adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında Karaman'da toplam 1.550 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve canlı nasıl izlenir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen kura çekilişleri noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor

TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. Karaman kura çekimi saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

TOKİ 16-22 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16-22 Şubat 2026 haftasına ait kura takvimini duyurdu. Bir hafta boyunca 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.

16 Şubat Pazartesi

Eskişehir: 6.055 konut

Karaman: 1.550 konut

17 Şubat Salı

Konya: 15.200 konut

Sakarya: 6.633 konut

18 Şubat Çarşamba

Mersin: 8.190 konut

Kırklareli: 2.255 konut

19 Şubat Perşembe

Diyarbakır: 12.165 konut

20 Şubat Cuma

Adana: 12.400 konut

Çanakkale: 3.276 konut

Gaziantep: 13.890 konut

21 Şubat Cumartesi

Bursa: 17.225 konut

Bu programla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında toplam 98.839 konutun kura çekilişi tamamlanmış olacak. 22 Şubat itibarıyla ise kura çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 312 bin 290'a ulaşacak.

AHaber CANLI YAYIN

Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek!
''Kartal'ın kanatları hala kırık''
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
30 milyon dolarlık otopark soygununda gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Kartal'ın kanatları hala kırık'' ''Kartal'ın kanatları hala kırık'' 08:47
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Daha Eski
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22