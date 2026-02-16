TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ canlı yayın linki-sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Karaman kura çekimi tarihi ve saati, hak sahibi adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında Karaman'da toplam 1.550 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve canlı nasıl izlenir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen kura çekilişleri noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor
TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. Karaman kura çekimi saat 15:00'te gerçekleştirilecek.
🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.🍀 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yarın (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. ➡️ Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.⬇️ Canlı Yayın… pic.twitter.com/FtmHCoutcG— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 15, 2026
TOKİ 16-22 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16-22 Şubat 2026 haftasına ait kura takvimini duyurdu. Bir hafta boyunca 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.
16 Şubat Pazartesi
Eskişehir: 6.055 konut
Karaman: 1.550 konut
17 Şubat Salı
Konya: 15.200 konut
Sakarya: 6.633 konut
18 Şubat Çarşamba
Mersin: 8.190 konut
Kırklareli: 2.255 konut
19 Şubat Perşembe
Diyarbakır: 12.165 konut
20 Şubat Cuma
Adana: 12.400 konut
Çanakkale: 3.276 konut
Gaziantep: 13.890 konut
21 Şubat Cumartesi
Bursa: 17.225 konut
Bu programla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında toplam 98.839 konutun kura çekilişi tamamlanmış olacak. 22 Şubat itibarıyla ise kura çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 312 bin 290'a ulaşacak.