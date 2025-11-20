Osmaniye'de korkutan deprem: AFAD şiddetini duyurdu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Osmaniye'de korkutan deprem... 20 Kasım Perşembe günü, saat 12.09'da meydana gelen Osmaniye'deki deprem, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre, çevre illerden de hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinin merkez üssü olduğu deprem hakkında verileri paylaşan AFAD, sarsıntının şiddetini 4.4 olarak belirledi. 20 Kasım Perşembe günü, saat 12.09'da kaydedilen deprem, yerin 8.8 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ise merkez üssünü Gaziantep, fevzipaşa/Islahiye olarak duyurduğu deprem, çevre illerden de hissedildi.

