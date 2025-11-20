CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Osmaniye'de korkutan deprem: AFAD şiddetini duyurdu!

Osmaniye'de korkutan deprem: AFAD şiddetini duyurdu!

Sondakika Osmaniye'de, 20 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Bahçe ilçesi olan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmazken vatandaşlar, depremin şiddeti, merkez üssü ve hissedildiği iller hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Osmaniye deprem detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:28
Osmaniye'de korkutan deprem: AFAD şiddetini duyurdu!

Osmaniye'de korkutan deprem... 20 Kasım Perşembe günü, saat 12.09'da meydana gelen Osmaniye'deki deprem, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre, çevre illerden de hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinin merkez üssü olduğu deprem hakkında verileri paylaşan AFAD, sarsıntının şiddetini 4.4 olarak belirledi. 20 Kasım Perşembe günü, saat 12.09'da kaydedilen deprem, yerin 8.8 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ise merkez üssünü Gaziantep, fevzipaşa/Islahiye olarak duyurduğu deprem, çevre illerden de hissedildi.

Osmaniye'de korkutan deprem: 4.4 ile sallandı!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

