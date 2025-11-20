CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef kim eleme adayı oldu? SON BÖLÜM

MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef kim eleme adayı oldu? SON BÖLÜM

MasterChef Türkiye'de son haftalar yaklaşırken, progrmada adını bir sonraki haftaya yazdırmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Mavi ve kırmızı takım olarak günün en iyi yemeğini yapmak için mutfakta hünerlerini sergileyen isimler, şefleri etkilemeyi sürdürüyor. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef hangi takım kazandı?" ve "MasterChef kim eleme adayı oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 20 Kasım Perşembe MasterChef son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 16:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef kim eleme adayı oldu? SON BÖLÜM

MasterChef Türkiye'de heyecan, final haftalarına yaklaşılırken giderek artıyor. Yarışmacılar, adlarını bir üst tura yazdırmak için mutfakta tüm yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini ortaya koyuyor. Günün menüsünde en iyi tabağı çıkarmak için ter döken mavi ve kırmızı takım üyeleri, hem takım arkadaşlarına destek oluyor hem de şeflerden tam not almanın yollarını arıyor. "MasterCh ef'te bugün hangi takım kaz andı?" ve "Eleme potasına kim gönderildi?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, 20 Kasım MasterChef son bölümü hakkında merak edilenler...

MasterChef kim kazandı

MASTHERCHEF KİM KAZANDI?

20 Kasım Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

MasterChef kim elendi

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA YARIŞAN İSİMLER

Mavi ve kırmızı takım olarak her hafta kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef Türkiye'de bu haftanın mavi takım kaptanı Sezer oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla seçildi. İşte, Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları:

Mavi Takım: Sezer (K), Furkan, Çağatay, Barış, Hakan

Kırmızı Takım: Ayla (K), Gizem, Sümeyye, Mert, Murat Can, Özkan

MasterChef son bölüm

MASTERCHEF KİM ELENDİ ?

19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan MasterChef son bölümünde yarışmaya veda eden isim Eylül oldu.

ASpor CANLI YAYIN

İdefix
A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2. turdaki rakiplerimizi tanıyalım! 2. turdaki rakiplerimizi tanıyalım! 16:12
Rakibimizi tanıyalım: Romanya Rakibimizi tanıyalım: Romanya 15:51
13. haftanın hakemleri açıklandı 13. haftanın hakemleri açıklandı 15:02
Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan... Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan... 14:38
3. Lig'den 638 futbolcuya bahis cezası! 3. Lig'den 638 futbolcuya bahis cezası! 14:21
Cimbom'da hedef 3 puan Cimbom'da hedef 3 puan 14:04
Daha Eski
4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları 4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları 13:29
Rafa Silva son antrenmana katıldı mı? Rafa Silva son antrenmana katıldı mı? 12:38
Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! 12:33
İşte muhtemel rakiplerimize karşı karnemiz! İşte muhtemel rakiplerimize karşı karnemiz! 12:17
Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! 11:59
Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi... Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi... 11:50