MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef kim eleme adayı oldu? SON BÖLÜM

MasterChef Türkiye'de heyecan, final haftalarına yaklaşılırken giderek artıyor. Yarışmacılar, adlarını bir üst tura yazdırmak için mutfakta tüm yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini ortaya koyuyor. Günün menüsünde en iyi tabağı çıkarmak için ter döken mavi ve kırmızı takım üyeleri, hem takım arkadaşlarına destek oluyor hem de şeflerden tam not almanın yollarını arıyor. "MasterCh ef'te bugün hangi takım kaz andı?" ve "Eleme potasına kim gönderildi?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, 20 Kasım MasterChef son bölümü hakkında merak edilenler...

MASTHERCHEF KİM KAZANDI?

20 Kasım Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA YARIŞAN İSİMLER

Mavi ve kırmızı takım olarak her hafta kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef Türkiye'de bu haftanın mavi takım kaptanı Sezer oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla seçildi. İşte, Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları:

Mavi Takım: Sezer (K), Furkan, Çağatay, Barış, Hakan

Kırmızı Takım: Ayla (K), Gizem, Sümeyye, Mert, Murat Can, Özkan

MASTERCHEF KİM ELENDİ ?

19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan MasterChef son bölümünde yarışmaya veda eden isim Eylül oldu.