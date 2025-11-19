BUGÜN MAÇ VAR MI? 19 Kasım bugün kimin maçı var?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler tarafından sıkça araştırılan sorulardan biri: “Bugün maç var mı?” 19 Kasım spor takviminde hangi karşılaşmaların yer aldığı merak ediliyor. Taraftarlar özellikle, hangi liglerde maç oynanacağı, milli maç olup olmadığı ve günün en önemli karşılaşmalarının saat kaçta başlayacağı konusunda araştırma yapıyor.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:52
19 Kasım spor gündeminde gözler bugünkü maç programına çevrildi. Futbol tutkunları, "Bugün maç var mı?", "19 Kasım hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Avrupa ligleri, hazırlık karşılaşmaları ve milli takımlar kapsamında birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Şampiyonlar Lig'inde Kadınlar mücadele edecek. 19 Kasım güncel maç takvimi, saat bilgileri ve yayıncı platformlara dair detaylar merak edenler için derlendi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte canlı yayın listesi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR MAÇ PROGRAMI

  • 20:45 Juventus (K) – Lyon (K)
  • 20:45 Wolfsburg (K) – Manchester United (K)
  • 23:00 Arsenal (K) – Real Madrid (K)
  • 23:00 Paris FC (K) – Benfica (K)
  • 23:00 Valerenga (K) – St. Pölten (K)

Avrupa Kupası Kadınlar – Son 16 Turu

  • 20:00 F. Hjorring (K) – Breidablik (K)
  • 20:00 Mura (K) – Nordsjaelland (K)
  • 20:30 Young Boys (K) – Sparta Prag (K)
  • 20:30 Inter (K) – Hacken (K)
  • 21:30 Wien (K) – Anderlecht (K)
  • 22:45 Sporting CP (K) – Glasgow C. (K)

ASpor CANLI YAYIN

