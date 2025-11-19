BUGÜN MAÇ VAR MI? 19 Kasım bugün kimin maçı var?

19 Kasım spor gündeminde gözler bugünkü maç programına çevrildi. Futbol tutkunları, "Bugün maç var mı?", "19 Kasım hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Avrupa ligleri, hazırlık karşılaşmaları ve milli takımlar kapsamında birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Şampiyonlar Lig'inde Kadınlar mücadele edecek. 19 Kasım güncel maç takvimi, saat bilgileri ve yayıncı platformlara dair detaylar merak edenler için derlendi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte canlı yayın listesi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR MAÇ PROGRAMI

20:45 Juventus (K) – Lyon (K)

Avrupa Kupası Kadınlar – Son 16 Turu

20:00 F. Hjorring (K) – Breidablik (K)

Wien (K) – Anderlecht (K) 22:45 Sporting CP (K) – Glasgow C. (K)