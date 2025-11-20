Bugünkü maçlar listesi | 20 Kasım bugün maç var mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bugünkü maçlar listesi, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Dün 4. haftasına giriş yapan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar bugün oynanacak. Wolfsburg'un Manchester United'ı 5-0 mağlup etmesiyle ligde dengeler değişirken bugün oynanacak maçlarla puan tablosu yeniden şekillenecek. İşte 20 Kasım Perşembe günün maçları ve yayın bilgileri...

BUGÜNÜN MAÇLARI LİSTESİ 20 KASIM

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)

23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)

23:00 PSG - Bayern München (Disney+)

23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son durum

Juventus 3 - 3 Lyon

Juventus 3 - 3 Lyon Wolfsburg 5 - 2 Manchester United

Paris FC 2 - 0

Arsenal 2 - 1 Real Madrid

Valerenga 2 - 2 St. Pölten

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçlarının başlayacağı tarih de belli oldu. Haftanın fikstürüne göre, Trendyol 1. Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından ilk maçlar, 21 Kasım Cuma günü oynanacak. Kalan ligler ise hafta sonu start alacak.

1. Lig'de 14. haftanın açılış maçı Manisa FK - Adana Demirspor karşılaşması olacak. Liderlik yarışının kızıştığı ligde, Bodrum FK 27 puanla ilk sırada bulunurken onu takip edenler arasında 2. sırada 26 puanlı Pendikspor, 3. sırada 26 puanlı Amed SK yer alıyor. 4. sıradaki Esenler Erokspor ve 5. Çorun FK'nın puanları ise 25. Milli araya girmeden önce düşme hattı ise şöyle oldu: 17. sıra Ümraniyespor (11p), 18. sıra Manisa FK (10p), 19. sıra Hatayspor (4p) ve 20. sıra Adana Demirspor (-17 p).

SÜPER LİG'DE SON DURUM

Süper Lig'de ise zirveyi haftalardır domine eden Galatasaray, Cumartesi günü Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibiyle aralarında yalnızca 1 puan +4 averaj farkı bulunan sarı-kırmızılıların hata yapması halinde ilk sıraya Fenerbahçe'nin yerleşmesi olası. Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan takımlar ise şunlar oldu: 16. sıra Kayserispor (9p), 17. Eyüpspor (8p) ve 18. sıra Fatih Karagümrük (7p).