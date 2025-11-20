CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar listesi | 20 Kasım bugün maç var mı?

Bugünkü maçlar listesi | 20 Kasım bugün maç var mı?

Milli aranın sona ermesiyle futbol dolu bir hafta sonuna hazırlanan sporseverler, bugünkü maçlar listesi için araştırmalarını hızlandırdı. Hafta içi ise 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin oynanmasının ardından Cumartesi günü Süper Lig'in 13. haftası Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla start alacak. Sporla dolu hafta sonuna şimdiden ısınmak isteyenler, bugünün maçlarını merak ediyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin devam ettiği 20 Kasım Perşembe gününde oynanacak maçları ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 07:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar listesi | 20 Kasım bugün maç var mı?

Bugünkü maçlar listesi, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Dün 4. haftasına giriş yapan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar bugün oynanacak. Wolfsburg'un Manchester United'ı 5-0 mağlup etmesiyle ligde dengeler değişirken bugün oynanacak maçlarla puan tablosu yeniden şekillenecek. İşte 20 Kasım Perşembe günün maçları ve yayın bilgileri...

BUGÜNÜN MAÇLARI LİSTESİ 20 KASIM

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)

23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)

23:00 PSG - Bayern München (Disney+)

23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son durum

  • Juventus 3 - 3 Lyon

  • Wolfsburg 5 - 2 Manchester United

  • Paris FC 2 - 0

  • Arsenal 2 - 1 Real Madrid

  • Valerenga 2 - 2 St. Pölten

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçlarının başlayacağı tarih de belli oldu. Haftanın fikstürüne göre, Trendyol 1. Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından ilk maçlar, 21 Kasım Cuma günü oynanacak. Kalan ligler ise hafta sonu start alacak.

1. Lig'de 14. haftanın açılış maçı Manisa FK - Adana Demirspor karşılaşması olacak. Liderlik yarışının kızıştığı ligde, Bodrum FK 27 puanla ilk sırada bulunurken onu takip edenler arasında 2. sırada 26 puanlı Pendikspor, 3. sırada 26 puanlı Amed SK yer alıyor. 4. sıradaki Esenler Erokspor ve 5. Çorun FK'nın puanları ise 25. Milli araya girmeden önce düşme hattı ise şöyle oldu: 17. sıra Ümraniyespor (11p), 18. sıra Manisa FK (10p), 19. sıra Hatayspor (4p) ve 20. sıra Adana Demirspor (-17 p).

SÜPER LİG'DE SON DURUM

Süper Lig'de ise zirveyi haftalardır domine eden Galatasaray, Cumartesi günü Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibiyle aralarında yalnızca 1 puan +4 averaj farkı bulunan sarı-kırmızılıların hata yapması halinde ilk sıraya Fenerbahçe'nin yerleşmesi olası. Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan takımlar ise şunlar oldu: 16. sıra Kayserispor (9p), 17. Eyüpspor (8p) ve 18. sıra Fatih Karagümrük (7p).

ASpor CANLI YAYIN

İdefix
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
DİĞER
Dünya Kupası ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? İşte, 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41
G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! 00:41