2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler!

2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler!

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa ev sahipliği yapılacak şekilde planlandı. Bu üç ülke, turnuvaya toplam 16 farklı şehir ve stadyum ile ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Kuzey Amerika futbolunu global ölçekte ön plana çıkaracak ve milyonlarca futbolseveri ekran başına çekecek. Birçok kişi, FIFA Dünya Kupası maçlarının nerede oynanacağını merak ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası nerede yapılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:12
2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler!

FIFA 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu karar, turnuvanın coğrafi olarak en geniş alanlara yayılan organizasyonu olmasını sağlayacak. Toplamda 16 şehir, turnuvanın resmi maçlarına ev sahipliği yapacak. FIFA Dünya Kupası maçları nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler belli oldu mu? ABD'de maçlar New York, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta ve Seattle gibi şehirlerde oynanacak. Kanada'da Toronto ve Vancouver, Meksika'da ise Mexico City, Monterrey ve Guadalajara stadyumları ile turnuva sahne alacak. Bu stadyumlar, modern altyapıları ve yüksek kapasitesi ile dikkat çekiyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI

Futbolseverler için 2026 Dünya Kupası nerede oynanacak sorusunun yanıtı, sadece coğrafi olarak değil, kültürel deneyimler açısından da büyük önem taşıyor. Farklı ülkelerde maçları izlemek, turnuvayı hem sportif hem de turistik açıdan eşsiz bir etkinlik hâline getiriyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino şunları söyledi: "Şimdiye kadarki en kapsayıcı ve etkili FIFA Dünya Kupası artık bir hayal değil, Kanada, Meksika ve ABD genelindeki 16 son teknoloji stadyumda 104 maçla şekillenecek bir gerçeklik. Efsanevi Mexico City Stadyumu'ndaki açılış maçından New York'taki muhteşem finale kadar, New Jersey oyuncuları ve taraftarları bu çığır açan turnuva için kapsamlı planlamamızın merkezinde yer aldı." "Üç ev sahibi ülkemize ve 16 Ev Sahibi Şehrimize, yalnızca yeni rekorlar kırmakla kalmayacak, aynı zamanda silinmez bir miras bırakacak bir FIFA Dünya Kupası düzenleme konusundaki sarsılmaz kararlılıkları için teşekkür etmek istiyorum."

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi! Devamını Oku BUNU DA OKU

FIFA Dünya Kupası 26 Grup Aşaması fikstürleri

Perşembe, 11 Haziran 2026

1. Maç - A Grubu (Meksika #1) - Mexico City Stadyumu 2. Maç - A Grubu - Estadio Guadalajara

Cuma, 12 Haziran 2026

3. Maç - Grup B (Kanada #1) – Toronto Stadyumu 4. Maç - Grup D (ABD #1) – Los Angeles Stadyumu

Cumartesi, 13 Haziran 2026

5. Maç – C Grubu - Boston Stadyumu 6. Maç – D Grubu - BC Place Vancouver 7. Maç – C Grubu - New York New Jersey Stadyumu 8. Maç – B Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu

Pazar, 14 Haziran 2026

9. Maç – E Grubu - Philadelphia Stadyumu 10. Maç – E Grubu - Houston Stadyumu 11. Maç – F Grubu - Dallas Stadyumu 12. Maç – F Grubu - Estadio Monterrey

Pazartesi, 15 Haziran 2026

13. Maç – H Grubu - Miami Stadyumu 14. Maç – H Grubu - Atlanta Stadyumu 15. Maç – G Grubu - Los Angeles Stadyumu 16. Maç – G Grubu - Seattle Stadyumu

Salı, 16 Haziran 2026

17. Maç – Grup I - New York New Jersey Stadyumu 18. Maç – Grup I - Boston Stadyumu 19. Maç – Grup J - Kansas City Stadyumu 20. Maç – Grup J - San Francisco Bay Area Stadyumu

Çarşamba, 17 Haziran 2026

21. Maç – L Grubu - Toronto Stadyumu 22. Maç – L Grubu - Dallas Stadyumu 23. Maç – K Grubu - Houston Stadyumu 24. Maç – K Grubu - Mexico City Stadyumu

Perşembe, 18 Haziran 2026

25. Maç - A Grubu - Atlanta Stadyumu 26. Maç - B Grubu - Los Angeles Stadyumu 27. Maç - B Grubu - (Kanada #2) - BC Place Vancouver 28. Maç - A Grubu - (Meksika #2) - Estadio Guadalajara

Cuma, 19 Haziran 2026

29. Maç – C Grubu - Philadelphia Stadyumu 30. Maç – C Grubu - Boston Stadyumu 31. Maç – D Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu 32. Maç – D Grubu (ABD #2) – Seattle Stadyumu

Cumartesi, 20 Haziran 2026

33. Maç – E Grubu - Toronto Stadyumu 34. Maç – E Grubu - Kansas City Stadyumu 35. Maç – F Grubu - Houston Stadyumu 36. Maç – F Grubu - Monterrey Stadyumu

Pazar, 21 Haziran 2026

37. Maç – H Grubu - Miami Stadyumu 38. Maç – H Grubu - Atlanta Stadyumu 39. Maç – G Grubu - Los Angeles Stadyumu 40. Maç – G Grubu - BC Place Vancouver

Pazartesi, 22 Haziran 2026

41. Maç – Grup I - New York New Jersey Stadyumu 42. Maç – Grup I - Philadelphia Stadyumu 43. Maç – Grup J - Dallas Stadyumu 44. Maç – Grup J - San Francisco Bay Area Stadyumu

Salı, 23 Haziran 2026

45. Maç – L Grubu - Boston Stadyumu 46. Maç – L Grubu - Toronto Stadyumu 47. Maç – K Grubu - Houston Stadyumu 48. Maç – K Grubu - Guadalajara Stadyumu

Çarşamba, 24 Haziran 2026

49. Maç - C Grubu - Miami Stadyumu 50. Maç - C Grubu - Atlanta Stadyumu 51. Maç - B Grubu (Kanada #3) - BC Place Vancouver 52. Maç - B Grubu - Seattle Stadyumu 53. Maç - A Grubu - (Meksika #3) - Mexico City Stadyumu 54. Maç - A Grubu - Estadio Monterrey

Perşembe, 25 Haziran 2026

55. Maç – E Grubu - Philadelphia Stadyumu 56. Maç – E Grubu - New York New Jersey Stadyumu 57. Maç – F Grubu - Dallas Stadyumu 58. Maç – F Grubu - Kansas City Stadyumu 59. Maç - D Grubu - (ABD #3) - Los Angeles Stadyumu 60. Maç – D Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu

Cuma, 26 Haziran 2026

61. Maç - Grup I - Boston Stadyumu 62. Maç - Grup I - Toronto Stadyumu 63. Maç - Grup G - Seattle Stadyumu 64. Maç - Grup G - BC Place Vancouver 65. Maç - Grup H - Houston Stadyumu 66. Maç - Grup H - Estadio Guadalajara

Cumartesi, 27 Haziran 2026

67. Maç – L Grubu - New York New Jersey Stadyumu 68. Maç – L Grubu - Philadelphia Stadyumu 69. Maç – J Grubu - Kansas City Stadyumu 70. Maç – J Grubu - Dallas Stadyumu 71. Maç – K Grubu - Miami Stadyumu 72. Maç – K Grubu - Atlanta Stadyumu

FIFA Dünya Kupası 26 – Son 32 turu fikstürü

Pazar, 28 Haziran 2026

73. Maç – A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi - Los Angeles Stadyumu

Pazartesi, 29 Haziran 2026

74. Maç – E Grubu birincisi v A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü - Boston Stadyumu 75. Maç – F Grubu birincisi v C Grubu ikincisi - Estadio Monterrey 76. Maç – C Grubu birincisi v F Grubu ikincisi - Houston Stadyumu

Salı, 30 Haziran 2026

77. Maç - Grup I birincileri - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü - New York New Jersey Stadyumu 78. Maç - Grup E ikincisi - Grup I ikincisi - Dallas Stadyumu 79. Maç - Grup A birincileri - Grup C/E/F/H/I üçüncüsü - Mexico City Stadyumu

Çarşamba, 1 Temmuz 2026

Maç 80 – L Grubu birincileri v Grup E/H/I/J/K üçüncüsü - Atlanta Stadyumu Maç 81 – D Grubu birincileri v Grup B/E/F/I/J üçüncüsü - San Francisco Bay Area Stadyumu Maç 82 – G Grubu birincileri v Grup A/E/H/I/J üçüncüsü - Seattle Stadyumu

Perşembe, 2 Temmuz 2026

83. Maç – K Grubu ikincisi v L Grubu ikincisi - Toronto Stadyumu 84. Maç – H Grubu şampiyonu v J Grubu ikincisi - Los Angeles Stadyumu 85. Maç – B Grubu şampiyonu v E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü - BC Place Vancouver

Cuma, 3 Temmuz 2026

86. Maç – J Grubu birincisi v H Grubu ikincisi - Miami Stadyumu 87. Maç – K Grubu birincisi v D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü - Kansas City Stadyumu 88. Maç – D Grubu ikincisi v G Grubu ikincisi - Dallas Stadyumu

FIFA Dünya Kupası 26 Son 16 Turu fikstürü

Cumartesi, 4 Temmuz 2026

Maç 89 – Maç 74'ün galibi - Maç 77'nin galibi - Philadelphia Stadyumu Maç 90 – Maç 73'ün galibi - Maç 75'in galibi - Houston Stadyumu

Pazar, 5 Temmuz 2026

Maç 91 – Kazanan maç 76 v Kazanan maç 78 - New York New Jersey Stadyumu Maç 92 – Kazanan maç 79 v Kazanan maç 80 - Mexico City Stadyumu

Pazartesi, 6 Temmuz 2026

Maç 93 – Maç 83'ün galibi v Maç 84'ün galibi - Dallas Stadyumu Maç 94 – Maç 81'in galibi v Maç 82'nin galibi - Seattle Stadyumu

Salı, 7 Temmuz 2026

Maç 95 – Maç 86'nın galibi - Maç 88'in galibi - Atlanta Stadyumu Maç 96 – Maç 85'in galibi - Maç 87'nin galibi - BC Place Vancouver

FIFA Dünya Kupası 26 çeyrek final fikstürü

Perşembe, 9 Temmuz 2026

Maç 97 – Kazanan maç 89 v Kazanan maç 90 - Boston Stadyumu

Cuma, 10 Temmuz 2026

Maç 98 – Kazanan maç 93 v Kazanan maç 94 - Los Angeles Stadyumu

Cumartesi, 11 Temmuz 2026

Maç 99 – Kazanan maç 91 v Kazanan maç 92 - Miami Stadyumu Maç 100 – Kazanan maç 95 v Kazanan maç 96 - Kansas City Stadyumu

FIFA Dünya Kupası 26 yarı final fikstürü

Salı, 14 Temmuz 2026

Maç 101 – 97. maçın galibi v 98. maçın galibi - Dallas Stadyumu

Çarşamba, 15 Temmuz 2026

Maç 102 – 99. Maçın Galibi - 100. Maçın Galibi - Atlanta Stadyumu

FIFA Dünya Kupası 26 bronz finali

Cumartesi, 18 Temmuz 2026

Maç 103 – Kaybeden maç 101 v Kaybeden maç 102 - Miami Stadyumu

FIFA Dünya Kupası 26 Finali

Pazar, 19 Temmuz 2026

Maç 104 – Kazanan maç 101 v Kazanan maç 102 - New York New Jersey Stadyumu

