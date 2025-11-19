2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler!

FIFA 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu karar, turnuvanın coğrafi olarak en geniş alanlara yayılan organizasyonu olmasını sağlayacak. Toplamda 16 şehir, turnuvanın resmi maçlarına ev sahipliği yapacak. FIFA Dünya Kupası maçları nerede oynanacak? Ev sahibi ülkeler belli oldu mu? ABD'de maçlar New York, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta ve Seattle gibi şehirlerde oynanacak. Kanada'da Toronto ve Vancouver, Meksika'da ise Mexico City, Monterrey ve Guadalajara stadyumları ile turnuva sahne alacak. Bu stadyumlar, modern altyapıları ve yüksek kapasitesi ile dikkat çekiyor.
2026 FIFA DÜNYA KUPASI
Futbolseverler için 2026 Dünya Kupası nerede oynanacak sorusunun yanıtı, sadece coğrafi olarak değil, kültürel deneyimler açısından da büyük önem taşıyor. Farklı ülkelerde maçları izlemek, turnuvayı hem sportif hem de turistik açıdan eşsiz bir etkinlik hâline getiriyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino şunları söyledi: "Şimdiye kadarki en kapsayıcı ve etkili FIFA Dünya Kupası artık bir hayal değil, Kanada, Meksika ve ABD genelindeki 16 son teknoloji stadyumda 104 maçla şekillenecek bir gerçeklik. Efsanevi Mexico City Stadyumu'ndaki açılış maçından New York'taki muhteşem finale kadar, New Jersey oyuncuları ve taraftarları bu çığır açan turnuva için kapsamlı planlamamızın merkezinde yer aldı." "Üç ev sahibi ülkemize ve 16 Ev Sahibi Şehrimize, yalnızca yeni rekorlar kırmakla kalmayacak, aynı zamanda silinmez bir miras bırakacak bir FIFA Dünya Kupası düzenleme konusundaki sarsılmaz kararlılıkları için teşekkür etmek istiyorum."
FIFA Dünya Kupası 26 Grup Aşaması fikstürleri
Perşembe, 11 Haziran 2026
1. Maç - A Grubu (Meksika #1) - Mexico City Stadyumu 2. Maç - A Grubu - Estadio Guadalajara
Cuma, 12 Haziran 2026
3. Maç - Grup B (Kanada #1) – Toronto Stadyumu 4. Maç - Grup D (ABD #1) – Los Angeles Stadyumu
Cumartesi, 13 Haziran 2026
5. Maç – C Grubu - Boston Stadyumu 6. Maç – D Grubu - BC Place Vancouver 7. Maç – C Grubu - New York New Jersey Stadyumu 8. Maç – B Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu
Pazar, 14 Haziran 2026
9. Maç – E Grubu - Philadelphia Stadyumu 10. Maç – E Grubu - Houston Stadyumu 11. Maç – F Grubu - Dallas Stadyumu 12. Maç – F Grubu - Estadio Monterrey
Pazartesi, 15 Haziran 2026
13. Maç – H Grubu - Miami Stadyumu 14. Maç – H Grubu - Atlanta Stadyumu 15. Maç – G Grubu - Los Angeles Stadyumu 16. Maç – G Grubu - Seattle Stadyumu
Salı, 16 Haziran 2026
17. Maç – Grup I - New York New Jersey Stadyumu 18. Maç – Grup I - Boston Stadyumu 19. Maç – Grup J - Kansas City Stadyumu 20. Maç – Grup J - San Francisco Bay Area Stadyumu
Çarşamba, 17 Haziran 2026
21. Maç – L Grubu - Toronto Stadyumu 22. Maç – L Grubu - Dallas Stadyumu 23. Maç – K Grubu - Houston Stadyumu 24. Maç – K Grubu - Mexico City Stadyumu
Perşembe, 18 Haziran 2026
25. Maç - A Grubu - Atlanta Stadyumu 26. Maç - B Grubu - Los Angeles Stadyumu 27. Maç - B Grubu - (Kanada #2) - BC Place Vancouver 28. Maç - A Grubu - (Meksika #2) - Estadio Guadalajara
Cuma, 19 Haziran 2026
29. Maç – C Grubu - Philadelphia Stadyumu 30. Maç – C Grubu - Boston Stadyumu 31. Maç – D Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu 32. Maç – D Grubu (ABD #2) – Seattle Stadyumu
Cumartesi, 20 Haziran 2026
33. Maç – E Grubu - Toronto Stadyumu 34. Maç – E Grubu - Kansas City Stadyumu 35. Maç – F Grubu - Houston Stadyumu 36. Maç – F Grubu - Monterrey Stadyumu
Pazar, 21 Haziran 2026
37. Maç – H Grubu - Miami Stadyumu 38. Maç – H Grubu - Atlanta Stadyumu 39. Maç – G Grubu - Los Angeles Stadyumu 40. Maç – G Grubu - BC Place Vancouver
Pazartesi, 22 Haziran 2026
41. Maç – Grup I - New York New Jersey Stadyumu 42. Maç – Grup I - Philadelphia Stadyumu 43. Maç – Grup J - Dallas Stadyumu 44. Maç – Grup J - San Francisco Bay Area Stadyumu
Salı, 23 Haziran 2026
45. Maç – L Grubu - Boston Stadyumu 46. Maç – L Grubu - Toronto Stadyumu 47. Maç – K Grubu - Houston Stadyumu 48. Maç – K Grubu - Guadalajara Stadyumu
Çarşamba, 24 Haziran 2026
49. Maç - C Grubu - Miami Stadyumu 50. Maç - C Grubu - Atlanta Stadyumu 51. Maç - B Grubu (Kanada #3) - BC Place Vancouver 52. Maç - B Grubu - Seattle Stadyumu 53. Maç - A Grubu - (Meksika #3) - Mexico City Stadyumu 54. Maç - A Grubu - Estadio Monterrey
Perşembe, 25 Haziran 2026
55. Maç – E Grubu - Philadelphia Stadyumu 56. Maç – E Grubu - New York New Jersey Stadyumu 57. Maç – F Grubu - Dallas Stadyumu 58. Maç – F Grubu - Kansas City Stadyumu 59. Maç - D Grubu - (ABD #3) - Los Angeles Stadyumu 60. Maç – D Grubu - San Francisco Bay Area Stadyumu
Cuma, 26 Haziran 2026
61. Maç - Grup I - Boston Stadyumu 62. Maç - Grup I - Toronto Stadyumu 63. Maç - Grup G - Seattle Stadyumu 64. Maç - Grup G - BC Place Vancouver 65. Maç - Grup H - Houston Stadyumu 66. Maç - Grup H - Estadio Guadalajara
Cumartesi, 27 Haziran 2026
67. Maç – L Grubu - New York New Jersey Stadyumu 68. Maç – L Grubu - Philadelphia Stadyumu 69. Maç – J Grubu - Kansas City Stadyumu 70. Maç – J Grubu - Dallas Stadyumu 71. Maç – K Grubu - Miami Stadyumu 72. Maç – K Grubu - Atlanta Stadyumu
FIFA Dünya Kupası 26 – Son 32 turu fikstürü
Pazar, 28 Haziran 2026
73. Maç – A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi - Los Angeles Stadyumu
Pazartesi, 29 Haziran 2026
74. Maç – E Grubu birincisi v A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü - Boston Stadyumu 75. Maç – F Grubu birincisi v C Grubu ikincisi - Estadio Monterrey 76. Maç – C Grubu birincisi v F Grubu ikincisi - Houston Stadyumu
Salı, 30 Haziran 2026
77. Maç - Grup I birincileri - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü - New York New Jersey Stadyumu 78. Maç - Grup E ikincisi - Grup I ikincisi - Dallas Stadyumu 79. Maç - Grup A birincileri - Grup C/E/F/H/I üçüncüsü - Mexico City Stadyumu
Çarşamba, 1 Temmuz 2026
Maç 80 – L Grubu birincileri v Grup E/H/I/J/K üçüncüsü - Atlanta Stadyumu Maç 81 – D Grubu birincileri v Grup B/E/F/I/J üçüncüsü - San Francisco Bay Area Stadyumu Maç 82 – G Grubu birincileri v Grup A/E/H/I/J üçüncüsü - Seattle Stadyumu
Perşembe, 2 Temmuz 2026
83. Maç – K Grubu ikincisi v L Grubu ikincisi - Toronto Stadyumu 84. Maç – H Grubu şampiyonu v J Grubu ikincisi - Los Angeles Stadyumu 85. Maç – B Grubu şampiyonu v E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü - BC Place Vancouver
Cuma, 3 Temmuz 2026
86. Maç – J Grubu birincisi v H Grubu ikincisi - Miami Stadyumu 87. Maç – K Grubu birincisi v D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü - Kansas City Stadyumu 88. Maç – D Grubu ikincisi v G Grubu ikincisi - Dallas Stadyumu
FIFA Dünya Kupası 26 Son 16 Turu fikstürü
Cumartesi, 4 Temmuz 2026
Maç 89 – Maç 74'ün galibi - Maç 77'nin galibi - Philadelphia Stadyumu Maç 90 – Maç 73'ün galibi - Maç 75'in galibi - Houston Stadyumu
Pazar, 5 Temmuz 2026
Maç 91 – Kazanan maç 76 v Kazanan maç 78 - New York New Jersey Stadyumu Maç 92 – Kazanan maç 79 v Kazanan maç 80 - Mexico City Stadyumu
Pazartesi, 6 Temmuz 2026
Maç 93 – Maç 83'ün galibi v Maç 84'ün galibi - Dallas Stadyumu Maç 94 – Maç 81'in galibi v Maç 82'nin galibi - Seattle Stadyumu
Salı, 7 Temmuz 2026
Maç 95 – Maç 86'nın galibi - Maç 88'in galibi - Atlanta Stadyumu Maç 96 – Maç 85'in galibi - Maç 87'nin galibi - BC Place Vancouver
FIFA Dünya Kupası 26 çeyrek final fikstürü
Perşembe, 9 Temmuz 2026
Maç 97 – Kazanan maç 89 v Kazanan maç 90 - Boston Stadyumu
Cuma, 10 Temmuz 2026
Maç 98 – Kazanan maç 93 v Kazanan maç 94 - Los Angeles Stadyumu
Cumartesi, 11 Temmuz 2026
Maç 99 – Kazanan maç 91 v Kazanan maç 92 - Miami Stadyumu Maç 100 – Kazanan maç 95 v Kazanan maç 96 - Kansas City Stadyumu
FIFA Dünya Kupası 26 yarı final fikstürü
Salı, 14 Temmuz 2026
Maç 101 – 97. maçın galibi v 98. maçın galibi - Dallas Stadyumu
Çarşamba, 15 Temmuz 2026
Maç 102 – 99. Maçın Galibi - 100. Maçın Galibi - Atlanta Stadyumu
FIFA Dünya Kupası 26 bronz finali
Cumartesi, 18 Temmuz 2026
Maç 103 – Kaybeden maç 101 v Kaybeden maç 102 - Miami Stadyumu
FIFA Dünya Kupası 26 Finali
Pazar, 19 Temmuz 2026
Maç 104 – Kazanan maç 101 v Kazanan maç 102 - New York New Jersey Stadyumu