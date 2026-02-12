Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 kadrosunda yer alan Onur Alp, ada konseyindeki açıklamaları ve parkur başarısıyla gündemde. "Onur Alp kimdir?", "Kaç yaşında ve nereli?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Onur Alp'in biyografisi ve kariyer geçmişi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Survivor 2026'nın ilerleyen bölümlerinde Onur Alp hakkında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. Peki, Onur Alp kimdir? Survivor Onur Alp kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ONUR ALP KİMDİR?

1998 doğumlu olan Onur Alp Çam, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem spor hem de televizyon alanında önemli tecrübeler edinmiş olması, Survivor'daki performansı açısından avantaj olarak değerlendiriliyor. Onur Alp Çam, İstanbul doğumludur.