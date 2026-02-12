CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Onur Alp kimdir? Survivor Onur Alp kaç yaşında, nereli?

Onur Alp kimdir? Survivor Onur Alp kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Onur Alp, performansı ve ada yaşantısındaki tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Onur Alp kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 22:41
Onur Alp kimdir? Survivor Onur Alp kaç yaşında, nereli?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 kadrosunda yer alan Onur Alp, ada konseyindeki açıklamaları ve parkur başarısıyla gündemde. "Onur Alp kimdir?", "Kaç yaşında ve nereli?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Onur Alp'in biyografisi ve kariyer geçmişi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Survivor 2026'nın ilerleyen bölümlerinde Onur Alp hakkında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. Peki, Onur Alp kimdir? Survivor Onur Alp kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ONUR ALP KİMDİR?

1998 doğumlu olan Onur Alp Çam, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem spor hem de televizyon alanında önemli tecrübeler edinmiş olması, Survivor'daki performansı açısından avantaj olarak değerlendiriliyor. Onur Alp Çam, İstanbul doğumludur.

Survivor Nefise kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
G.Saray Takım Doktoru Yener İnce PFDK'ya sevk edildi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
TBMM'deki kürsü işgalinin perde arkası | AK Partili Osman Gökçek A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ben doktor değilim basketbol antrenörüyüm" "Ben doktor değilim basketbol antrenörüyüm" 23:18
"Montella ile kuradan önce de konuştuk" "Montella ile kuradan önce de konuştuk" 23:15
"Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman..." "Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman..." 22:57
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 22:15
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 21:39
Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! 21:15
Daha Eski
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:07
Boluspor'da Suat Kaya dönemi! Boluspor'da Suat Kaya dönemi! 19:31
CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor 19:21
Panathinaikos yeni transferini açıkladı! Panathinaikos yeni transferini açıkladı! 18:53
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:23
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02