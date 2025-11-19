CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Play-off kura çekimi ne zaman? 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

Play-off kura çekimi ne zaman? 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

Play-off kura çekimi, UEFA tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek ve Milli Takımın olası rakipleri belli olacak. Bu kura, Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin hangi ülkelerle karşılaşacağını netleştirecek. Taraftarlar ve spor medyası, kura çekimi öncesinde maç tahminleri ve olası eşleşmeler üzerine yoğun bir şekilde analiz yapıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Play-off kura çekimi ne zaman? 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen A Milli Takımımız, play-off turuna adını yazdırdı. Şimdi futbolseverlerin gündeminde tek soru var: "Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak?" UEFA tarafından düzenlenecek kura çekimi, A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda karşılaşacağı takımları belirleyecek. Kura öncesinde, Milli takımın teknik kadrosu olası rakipler için stratejiler geliştiriyor. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden olası eşleşmeleri tartışıyor ve maç tahminleri yapıyor. Kura çekimi tarihi açıklandığında, hem maç programı hem de saha bilgileri netleşecek. Bu sayede A Milli Takım, play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanabilecek ve Türkiye'nin Dünya Kupası hedefi için kritik adımlar atılacak. Peki, 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE, FİNALLER İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

👉 Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

PLAY OFF OYNAYACAK ÜLKELER

A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi'nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF'UN İLK AYAĞINDAKİ MUHTEMEL 4 RAKİBİ

Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu. Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.

Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı"
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
İngiliz devinden Singo'ya servet!
F.Bahçe'ye çifte piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... 08:50
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" 08:30
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Daha Eski
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42