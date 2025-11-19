Play-off kura çekimi ne zaman? 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen A Milli Takımımız, play-off turuna adını yazdırdı. Şimdi futbolseverlerin gündeminde tek soru var: "Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak?" UEFA tarafından düzenlenecek kura çekimi, A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda karşılaşacağı takımları belirleyecek. Kura öncesinde, Milli takımın teknik kadrosu olası rakipler için stratejiler geliştiriyor. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden olası eşleşmeleri tartışıyor ve maç tahminleri yapıyor. Kura çekimi tarihi açıklandığında, hem maç programı hem de saha bilgileri netleşecek. Bu sayede A Milli Takım, play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanabilecek ve Türkiye'nin Dünya Kupası hedefi için kritik adımlar atılacak. Peki, 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE, FİNALLER İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

👉 Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

PLAY OFF OYNAYACAK ÜLKELER

A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi'nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF'UN İLK AYAĞINDAKİ MUHTEMEL 4 RAKİBİ

Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu. Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.