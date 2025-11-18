BUGÜN MAÇ VAR MI? 18 Kasım bugün hangi maçlar var?

"18 Kasım'da hangi maçlar var?" sorusu futbolseverler için bugün en çok merak edilen konuların başında geliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son hafta maçları oynanırken, sahaya çıkacak milli takımlar hem puan hem de prestij mücadelesi veriyor. Peki bugün hangi maçlar var? Türkiye maçı saat kaçta? Bugün televizyonda canlı yayınlanan maçlar hangileri? Bugünün en kritik karşılaşması kuşkusuz İspanya – Türkiye maçı. Ay-yıldızlı ekip deplasmanda güçlü rakibiyle karşılaşacak ve maç 22:45'te başlayacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla beklerken, gün boyunca oynanacak diğer önemli maçlar da futbol programını dolduruyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugünün en çok konuşulan karşılaşması İspanya – Türkiye mücadelesi ve maç 22:45'te başlayacak. Bunun dışında Dünya Kupası Elemeleri'nde farklı gruplarda birçok milli takım sahaya çıkıyor. İskoçya, Danimarka, Romanya, San Marino, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve Galler gibi ekipler de bugün puan mücadelesi verecek.

Tüm maçların zamanları, yayın bilgileri ve canlı skor takibini yapmak isteyen futbolseverler için 18 Kasım maç programı güncel haliyle spor gündeminin merkezinde yer alıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

⚽ DK Elemeler – Grup E

22:45 İspanya - Türkiye

22:45 Bulgaristan - Gürcistan

⚽ DK Elemeler – Grup B

22:45 İsveç - Slovenya

22:45 Kosova - İsviçre

⚽ DK Elemeler – Grup C

22:45 Belarus - Yunanistan

22:45 İskoçya - Danimarka

⚽ DK Elemeler – Grup H

22:45 Avusturya - Bosna-Hersek

22:45 Romanya - San Marino

⚽ DK Elemeler – Grup J

22:45 Belçika - Lihtenştayn

22:45 Galler - Kuzey Makedonya

⚽ DK Elemeler – 5. Tur

19:00 Irak - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

18 Kasım Salı günkü tüm maçların canlı takibini bu linkten yapabilirsiniz.