Haberler Haberler Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan dorukta! Türkiye, grubun son haftasında kritik bir sınav vermek üzere İspanya deplasmanına konuk oluyor. Konya’daki ilk karşılaşmada alınan 6-0’lık yenilginin ardından ay-yıldızlı ekip, bu kez sahada farklı bir tablo çizmek ve taraftarlarına moral vermek istiyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, eleme grubunu hem prestij hem de puan açısından olumlu şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:22 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 07:08
Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Takım E Grubu İspanya maçı detayları!

E Grubu'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin final haftasına girilirken, Türkiye'nin İspanya karşısındaki mücadelesi büyük önem taşıyor. Konya'daki ilk maçta 6-0'lık ağır bir yenilgi alan ay-yıldızlılar, bu kez deplasmanda farklı bir senaryo yaratmaya çalışacak. Vincenzo Montella'nın önderliğindeki milliler, maçta hem oyunu kontrol etmek hem de puan veya puanlar kazanarak grubu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Birçok kişi, Türkiye İspanya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? sorularının cevabını merak ediyor. Türkiye'nin bu kritik maçta sergileyeceği performans, grubun genel tablosunu ve millilerin özgüvenini belirleyecek. Taraftarlar, sahadaki mücadeleyi takip ederek millilerin son E Grubu sınavında nasıl bir performans ortaya koyacağını heyecanla izleyecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

