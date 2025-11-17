Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

E Grubu'nda heyecan dorukta! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, grubun son haftasında İspanya deplasmanına gidiyor. Konya'daki ilk karşılaşmada 6-0'lık ağır mağlubiyet alan milliler, bu kez sahada tamamen farklı bir performans sergilemeyi planlıyor. Vincenzo Montella'nın yönettiği ay-yıldızlı ekip, hem moral kazanmak hem de grubu olumlu bir tabloyla tamamlamak için puan peşinde olacak. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Milliler ile İspanyollar arasında oynanacak bu önemli maç 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22:45'te başlayacak.

🇹🇷 A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü Sevilla'da İspanya Millî Takımı ile karşılaşacak. 📢 Bu bilgilendirme, maçı izleyecek taraftarlarımızın güvenliği, konforu ve maç deneyiminin sorunsuz geçmesi amacıyla hazırlanmıştır.… pic.twitter.com/AVpC0TwSMY — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 16, 2025

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden… — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 16, 2025