Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son haftasında nefesler tutuluyor. Türkiye, grubun kapanış maçında zorlu İspanya deplasmanına konuk oluyor. Konya’daki ilk karşılaşmada alınan 6-0’lık yenilgiyi telafi etmek isteyen ay-yıldızlı ekip, bu kez sahada tamamen farklı bir tablo ortaya koymayı hedefliyor. Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkacak milliler, grubu hem moral hem de puan açısından olumlu bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

E Grubu'nda heyecan dorukta! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, grubun son haftasında İspanya deplasmanına gidiyor. Konya'daki ilk karşılaşmada 6-0'lık ağır mağlubiyet alan milliler, bu kez sahada tamamen farklı bir performans sergilemeyi planlıyor. Vincenzo Montella'nın yönettiği ay-yıldızlı ekip, hem moral kazanmak hem de grubu olumlu bir tabloyla tamamlamak için puan peşinde olacak. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Milliler ile İspanyollar arasında oynanacak bu önemli maç 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22:45'te başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

