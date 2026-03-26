YDS giriş belgesi 2026 | ÖSYM YDS sınav yeri sorgulama ekranı erişime açıldı

Nisan ayının ilk pazar günü yapılacak olan 2026-YDS/1 sınavı için hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takvimine uygun olarak sınav giriş yerlerini adayların incelemesine açtı. Adaylar, Türkiye genelinde ve KKTC'de kurulacak sınav merkezlerinde kendilerine ayrılan sıraları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor. Sınav binalarına girişlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına belgelerin erkenden temin edilmesi ve üzerindeki fotoğrafın güncelliği büyük önem taşırken adayların, sınavın başlama saati olan 10.15'ten önce binalarda hazır bulunması gerekmektedir. İşte adaylar için işte adım adım belge sorgulama ve detaylar...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YDS giriş belgesine ulaşmak isteyen adayların izlemesi gereken yol oldukça basit ve tamamen dijital olarak ilerliyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra "Sınav Başvurularım" veya doğrudan ana sayfada yer alan "YDS/1 Giriş Belgesi" butonuna tıklamalıdır. e-Devlet şifresi veya ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra belgenin dökümü saniyeler içinde alınabiliyor. Belgenin çıktısını alırken, yazıcının mürekkebinin tam olduğundan ve belgenin alt kısmında yer alan "Sınav Günü Uyarıları" kısmının da eksiksiz basıldığından emin olunması gerekiyor. ÖSYM, bu belgenin renkli veya siyah-beyaz olabileceğini ancak fotoğrafın mutlaka net bir şekilde görünmesi gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için süreç aslında Şubat ayında başladı. Adaylar, 18 Şubat 2026 ile 26 Şubat 2026 tarihleri arasında normal başvuru işlemlerini tamamladılar. Bu süreci kaçıranlar için sunulan son şans olan geç başvuru günü ise 4 Mart 2026 tarihinde saat 23:59'a kadar devam ederek sona erdi. Başvuru aşamalarını başarıyla tamamlayan binlerce aday için şimdi en büyük sınav günü yaklaşıyor.

Büyük gün olan 5 Nisan 2026 tarihinde sınav, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Ancak adayların, ÖSYM'nin artık kemikleşmiş kuralı olan "15 dakika" sınırına dikkat etmesi gerekiyor; saat 10.00'dan sonra binalara giriş yapılması mümkün olmayacak. Sınavın sona ermesinin ardından başlayacak olan heyecanlı bekleyiş ise Nisan ayının sonunda, 30 Nisan 2026 tarihinde sonuçların ilanıyla son bulacak. Alınan puanlar, açıklandığı andan itibaren akademik ve profesyonel kariyer başvurularında resmiyet kazanacak.