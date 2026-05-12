AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman 2026? Açık lise yenileme kayıt takvimi

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME | 2025-2026 eğitim yılı 3. dönem sınavlarının 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacağının açıklanması, kayıt yenileme sürecine dair beklentileri artırdı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, mezuniyet kredilerini tamamlamak ve sınavlara katılabilmek için gerekli olan kayıt işlemlerini gerçekleştirmek adına MEB'den gelecek resmi onayı bekliyor. Geçmiş yılların uygulama takvimi dikkate alındığında, Mayıs ayının sonu ile Haziran ayının ilk yarısını kapsayan bir başvuru periyodu tahmin ediliyor. Bakanlığın yayımlayacağı kılavuz ile birlikte sınav katılım ücreti, ders seçimi ve yeni kayıt şartları gibi teknik detaylar da kesinlik kazanmış olacak. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenler!

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı 3. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini henüz resmi olarak ilan etmedi. Şu an için MEB'den gelecek resmi açıklama beklenmektedir; takvim netleştiğinde ve Bakanlık duyurusu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

Resmi duyuru geldiğinde adayların izlemesi gereken genel adımlar şunlardır:

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adayların öncelikle MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına belirlenen kayıt ücretini yatırması gerekir. Kayıt Kontrolü: Ödeme işleminin ardından adaylar, aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencilik durumlarının "aktif" hale gelip gelmediğini kontrol etmelidir. Ders Seçimi: Kaydı aktifleşen öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınava girecekleri dersleri seçerek süreci tamamlamalıdır.

2026 AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Kayıt takvimi henüz netleşmese de, MEB'in sınav takviminde 3. dönem sınavlarının uygulama tarihleri belli oldu. Takvime göre, AÖL 3. dönem sınavları 18 - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar belirlenen merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek.