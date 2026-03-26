CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt!

Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt!

A Milli Takımımız, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, Rumen basını tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna tepki gösterdi. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 23:50
Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. Bizim Çocuklar, mücadeleyi Ferdi Kadıoğlu'nun golü ile 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, Rumen basını tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna tepki gösterdi.

Montella, kendisine "Dünya Kupası'na gidemezseniz istifa edecek misiniz?" sorusunu yönelten gazeteciye şu yanıtı verdi...

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİM"

"Bir haber yazarken hata yaptığında hemen istifa ediyor musun? Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğim. Bir maçla iki yıllık güzel birlikteliğimizin sona ereceğini sanmıyorum. Hedefimiz gelecek maçı kazanmak. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok."

Montella: Kolay olmayacağını biliyordum!
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Gürsel Tekin Özgür Çelik'e ve Silivri medyasına Takvim'den yanıt verdi! İBB duruşmaları için ne dedi? CHP'ye giden "sakat kongre" belgeleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık!
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 23:50
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Real Madrid'den Arda paylaşımı! 23:39
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 23:29
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 23:26
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 22:48
Çalhanoğlu: 1-0 oldu, bizim oldu! Çalhanoğlu: 1-0 oldu, bizim oldu! 22:30
Daha Eski
Kenan Yıldız: Slovakya, Kosova fark etmez! Kenan Yıldız: Slovakya, Kosova fark etmez! 22:25
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 22:25
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza! 21:46
Dolmabahçe'de müthiş koreografi! Dolmabahçe'de müthiş koreografi! 20:08
Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! 19:20
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 19:16