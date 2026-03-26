Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. Bizim Çocuklar, mücadeleyi Ferdi Kadıoğlu'nun golü ile 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, Rumen basını tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna tepki gösterdi.

Montella, kendisine "Dünya Kupası'na gidemezseniz istifa edecek misiniz?" sorusunu yönelten gazeteciye şu yanıtı verdi...

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİM"

"Bir haber yazarken hata yaptığında hemen istifa ediyor musun? Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğim. Bir maçla iki yıllık güzel birlikteliğimizin sona ereceğini sanmıyorum. Hedefimiz gelecek maçı kazanmak. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok."