Ziraat Türkiye Kupası
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübü için ceza kararı!

PFDK'dan 4 Süper Lig kulübü için ceza kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 21:46
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübü için ceza kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para ve kısmi tribün kapama cezası verdi.

Aynı sebeple Kayserispor'a kısmi tribün kapama cezası uygulayan kurul, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise sarı-kırmızılılara 480 bin lira para cezası kesti.

Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 2 milyon 500 bin, saha olayları sebebiyle de 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 720 bin lira para cezası uygulayan kurul, siyah-beyazlılara da kısmi tribün kapama cezası verdi.

PFDK, Kasımpaşa'ya da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası kesti.

Öte yandan Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

Dolmabahçe'de müthiş koreografi!
Türkiye-Romanya | CANLI İZLE
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Gürsel Tekin Özgür Çelik'e ve Silivri medyasına Takvim'den yanıt verdi! İBB duruşmaları için ne dedi? CHP'ye giden "sakat kongre" belgeleri
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca!
G.Saray'da Icardi krizi! Kulübe ihtarname çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de müthiş koreografi! Dolmabahçe'de müthiş koreografi! 20:08
Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz! 19:20
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 19:16
Montella: Her senaryoya karşı... Montella: Her senaryoya karşı... 19:03
Türkiye-Romanya | CANLI İZLE Türkiye-Romanya | CANLI İZLE 17:38
G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti 16:59
Daha Eski
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 16:04
İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... 16:03
Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! 15:39
G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! 15:20
Türkiye-Romanya maçından son notlar! Türkiye-Romanya maçından son notlar! 14:57
Fırtına'da G.Saray mesaisi sürüyor! Fırtına'da G.Saray mesaisi sürüyor! 14:53