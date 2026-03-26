Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu'dan Türkiye mağlubiyeti sonrası çarpıcı sözler!

Romanya, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında A Milli Takımımız'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 23:39
Romanya, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında deplasmanda karşılaştığı Türkiye'ye 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Kendi döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı gençleştirdiğini belirten Lucescu, "Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya'da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar" sözlerini sarf etti.

'DEFANSIN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU DEĞİŞTİRDİ'

Defansın dikkatsizliğinin sonucu değiştirdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye'yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye'yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Maçı kaybettiğimiz için özür diliyorum. Ratiu'nun Kenan Yıldız gibi çok güçlü bir rakibi vardı. Onun hata yapmasıyla Türkiye gole gitti. Bizim de direkten dönen pozisyonumuz oldu. Hagi dikkatli ayak içiyle vursa gol atabilirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

'TÜRK FUTBOLU İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Lucescu, "Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldı o yüzden bu durumdayız. Türk futbolu iyi bir dönemden geçiyor. Nedeni de çok iyi yatırımlar yapıldı ve çok iyi yabancı futbolcular getirildi. O oyuncular Türk futbolculara örnek oldu. Türk futbolu önemli kazançlar elde etti. Rumen futbolcular da Türkiye'de önemli takımlarda oynadılar. Romanya yatırımları yapmıyor ama yetenekli oyuncuları var. Eski durumlarına gelebilirler" diyerek sözlerini noktaladı.

