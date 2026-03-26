Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleyi 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golü dakika 53'te Arda Güler'in şık asisti ile Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Mücadelenin ardından Real Madrid, resmi sosyal medya hesapları üzerinden maç sonucunu Arda Güler'in fotoğrafı ile servis etti.
🇹🇷 1-0 🇷🇴 🅰️ @10ArdaGuler 🏆 Clasificación para el Mundial 2026 pic.twitter.com/h5irgFyGJo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 26, 2026