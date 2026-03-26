Hakan Çalhanoğlu: 1-0 oldu, bizim oldu!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlıların, Dünya Kupası'na katılabilmek adına önünde sadece bir maç kaldı. Bu kritik mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN'IN SÖZLERİ:

1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum.

Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu.

Bugün en önemlisi kontraatağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli.