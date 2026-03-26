CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Romanya zaferi sonrası Vincenzo Montella: Kolay olmayacağını biliyordum!

Romanya zaferi sonrası Vincenzo Montella: Kolay olmayacağını biliyordum!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak final maçını beklemeye başladı. Bu dev zaferin ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 22:49 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 22:53
Romanya zaferi sonrası Vincenzo Montella: Kolay olmayacağını biliyordum!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Gösterdiğimiz performanstan memnunum. Kolay olmayacağını biliyordum. Rakip bu kadar yaslanınca hareketli olmamız ve koşu yapmamız gerektiğini biliyorduk. Ferdi'nin koşusu ve Arda'nın güzel pasıyla attığımız golden dolayı çok memnunum. Şu an itibarıyla kafam bir sonraki maçta.

Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz."

Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli.

"Böyle bir an geleceğini biliyorduk"
DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
