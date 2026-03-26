Romanya zaferi sonrası Vincenzo Montella: Kolay olmayacağını biliyordum!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

Gösterdiğimiz performanstan memnunum. Kolay olmayacağını biliyordum. Rakip bu kadar yaslanınca hareketli olmamız ve koşu yapmamız gerektiğini biliyorduk. Ferdi'nin koşusu ve Arda'nın güzel pasıyla attığımız golden dolayı çok memnunum. Şu an itibarıyla kafam bir sonraki maçta.

Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz."

Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli.